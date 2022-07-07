«Возомнил себя человеком!»: Жительница Ростова решила отдать обнаглевшего кота за два рубля

Хозяйка признается, что не готова больше быть кошачьим рабом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сети появилось объявление ростовчанки с криком о помощи. Женщина отдает недоброго кота в добрые руки. Девушка уверяет: усатому всего четыре месяца, а он уже смог застращать своих хозяев так, что "заберите кто-нибудь". А рядом ценник - два рубля.

- Возомнил себя человеком, - то ли в шутку, то ли всерьез написала автор объявления.

КОТ - НА ДИВАНЕ, МЫ - НА ПОЛУ

По началу усатый жил мирной жизнью в своем кошачьем домике. А потом постепенно стал завоевывать квартирную территорию: то на диване заснет, то на стуле, а то и вообще, где захочется кошачьей душе.

- Приходится нам уходить на пол, чтобы не злить кота, - продолжает хозяйка.

Котофей будет мяукать и кричать до тех пор, пока не получит своего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но даже во время сна дончанке приходится быть настороже. Особенно, когда засыпает в сережках или других украшениях. А все потому, что хвостатому уж очень по вкусу бижутерия, его так и манит все, что блестит.

- Будете искать потом части украшений по всей квартире, - жалуется собеседница.

«НЕ ЗНАЮ, КОМУ ОН ПРИДЕТСЯ ПО ДУШЕ»

Усатый тиран, как и полагается коточеловеку, знает лоток на 5+.

- Лоток знает, но так как возомнил себя человеком садится на кольцо унитаза и ходит туда! Зачастую может упасть прямо в свои дела! - констатирует положение дел ростовчанка.

Поесть усатое человекоподобное существо тоже любит. По словам хозяйки, у него нет особого расписания в приемах пищи. Главное - наличие всегда полной миски, а иначе про сон можно забыть.

Требовательный котэ подомнет хозяйский распорядок дня под свои мягкие лапки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Котофей будет мяукать и кричать до тех пор, пока не получит своего.

- Не знаю, кому он придется по душе, но прошу, заберите его! - подытожила она. А еще ненароком указала координаты своего профиля в соцсети (судя по всему, работает девушка в фитнес-индстрии): мол, иногда "пушистика" можно встретить там.

Дозвониться хозяйке необычного объявления не удалось, общаться она предпочитает в сообщениях. Правда, на наше так и не ответила.

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