«Возомнил себя человеком!»: Жительница Ростова решила отдать обнаглевшего кота за два рубля

Хозяйка признается, что не готова больше быть кошачьим рабом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сети появилось объявление ростовчанки с криком о помощи. Женщина отдает недоброго кота в добрые руки. Девушка уверяет: усатому всего четыре месяца, а он уже смог застращать своих хозяев так, что "заберите кто-нибудь". А рядом ценник - два рубля.
- Возомнил себя человеком, - то ли в шутку, то ли всерьез написала автор объявления.
КОТ - НА ДИВАНЕ, МЫ - НА ПОЛУ
По началу усатый жил мирной жизнью в своем кошачьем домике. А потом постепенно стал завоевывать квартирную территорию: то на диване заснет, то на стуле, а то и вообще, где захочется кошачьей душе.
- Приходится нам уходить на пол, чтобы не злить кота, - продолжает хозяйка.
Котофей будет мяукать и кричать до тех пор, пока не получит своего.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Но даже во время сна дончанке приходится быть настороже. Особенно, когда засыпает в сережках или других украшениях. А все потому, что хвостатому уж очень по вкусу бижутерия, его так и манит все, что блестит.
- Будете искать потом части украшений по всей квартире, - жалуется собеседница.
«НЕ ЗНАЮ, КОМУ ОН ПРИДЕТСЯ ПО ДУШЕ»
Усатый тиран, как и полагается коточеловеку, знает лоток на 5+.
- Лоток знает, но так как возомнил себя человеком садится на кольцо унитаза и ходит туда! Зачастую может упасть прямо в свои дела! - констатирует положение дел ростовчанка.
Поесть усатое человекоподобное существо тоже любит. По словам хозяйки, у него нет особого расписания в приемах пищи. Главное - наличие всегда полной миски, а иначе про сон можно забыть.
Требовательный котэ подомнет хозяйский распорядок дня под свои мягкие лапки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Котофей будет мяукать и кричать до тех пор, пока не получит своего.
- Не знаю, кому он придется по душе, но прошу, заберите его! - подытожила она. А еще ненароком указала координаты своего профиля в соцсети (судя по всему, работает девушка в фитнес-индстрии): мол, иногда "пушистика" можно встретить там.
Дозвониться хозяйке необычного объявления не удалось, общаться она предпочитает в сообщениях. Правда, на наше так и не ответила.
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