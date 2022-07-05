Как сейчас живут ежи, которых выкармливает мама-кошка из Ростовской области

Мурка - заботливая и трепетная мама. Фото: предоставлено Екатериной Семеновой

В Каменском районе Ростовской области кошка Мурка "усыновила" семью ежат. Об этом рассказала хозяйка пушистой красавцы Екатерина Семенова. Так вышло, что ежиха погибла, а женщина совершенно случайно наткнулась на гнездо с осиротевшими малышами.

ПОДАРИЛА ШАНС

Ежата были совсем крошечными – слепые, без колючек и совершенно беспомощные. Екатерина понимала, что малышам грозит гибель, и решила дать им шанс. Но вот только ее попытки кормить малышей из пипетки ни к чему не привели. Ежата просто не понимали, что им делать и как лакать молоко.

- Тогда я позвонила знакомому ветеринару, рассказала о найденышах и, конечно, спросила, как мне быть, - говорит женщина.

Специалист сказал, что у некоторых кошек столь развит материнский инстинкт, что они могут выкормить даже маленьких ежиков, и посоветовал разыскать такую. Так вышло, что кошка Екатерины совсем недавно стала мамой. Хозяйка тут же понесла ежат Мурке.

- И моя пушистая звезда приняла всех пятерых как родных! Ежата и котенок тут же начала лакать молоко, а Мурка лишь вальяжно лежала и мурчала, - улыбается Екатерина

Колючие малыши стали совсем ручными. Фото: предоставлено Екатериной Семеновой

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

С тех пор прошло уже три недели. Для малышей и Мурки хозяева сделали домик – мягкую коробку. Когда мама-кошка уходит по делам, ежата-детишки выкарабкиваются из укрытия и пытаются расползтись по сторонам. При этом они, говорит хозяйка, начинают громко и обеспокоенно сопеть.

Мурка же, как правило, всегда где-то неподалеку – надолго от детворы не уходит!

- В такие моменты кошка, видимо, думает, что ежатам угрожает опасность, поэтому сразу же бежит ко мне, начинает тереться о ноги и смотреть в сторону ежиков, - улыбается Екатерина.

Видимо, так многодетная мама просит хозяйку собрать малышей в кучу и отнести в коробку, в которой, по мнению Мурки, детворе ничего не угрожает.

Кстати, Екатерина говорит, что ежата – совсем ручные А еще женщина уверена, что когда они подрастут, то останутся жить во дворе.

- Ведь теперь они – одна большая семья, - улыбнулась дончанка.

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