Что произошло после матча «Торпедо» - «Ростов» 5 сентября 2022

Что произошло после матча «Торпедо» - «Ростов». Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» 5 сентября обыграл ФК «Торпедо» в игре восьмого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча в Химках завершилась со счетом 0:1. Рассказываем, как выглядело противостояние соперников и что произошло после матча «Торпедо» - «Ростов».

ХОД ИГРЫ

Игра сразу началась с ожесточенной борьбы. Уже в первые минуты матча игрок "Ростова" Денис Тереньев получил травму, после того, как ему в голеностоп открытыми шипами въехал Хожимат Эркинов. Продолжить игру футболист уже не смог. Затем игра пошла более размерено - без голевых и травмоопасных моментов. Команды ушли на перерыв с не открытым счетом.

Вторая половина игры была более зрелищной. Через пять минут после начала игры гол в ворота "Торпедо" был отменен так как кто-то из игроков находился в офсайде. Затем пошла череда замен и ударов со стандартов. Но лишь в добавочное к игре время.

Три человека били по мячу, но попасть в сетку ворот удалось лишь Максиму Осипенко, который привел свою команду к победе.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Болельщики хоть и обрадовались победе, но назвали игру ФК "Ростов" откровенно вялой. Реализация пенальти у донского клуба, по словам фанатов, явно страдает. Многие любители ростовской команды отметили, что никакого удовольствия от сегодняшнего матча они не получили.

- Абсолютно никакой радости от победы. Но надо накидать несколько слов поддержки Егорке Бабурину. Он как-никак наш вратарь. Его жалко чисто по-человечески, - написал один из фанатов.

- Настоящая катастрофа с реализацией с игры. Я не знаю, как это называется, скорее непруха, но недостаток мастерства никто не отменял. Просели немножко физически к концу, это только усугубило неоднозначное впечатление от игры .И тут его величество случай, который кроме валерьянки и валидола с корвалолом обернулся еще и голом с третьей попытки, - отметил еще один любитель желто-синих.

- Три очка есть, но это самые убогие три очка для "Ростова". Сейчас команда достигла дна по реализации. Валера их там убьёт. Со "Спартаком" так будут играть, проиграют крупно, - подытожил третий фанат.

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Мяч попал в ворота только с третьего удара.