ФК "Ростов" вырвал победу в добавочное время матча с "Торпедо". Фото: ФК "Ростов".

ФК "Ростов" на выезде обыграл "Торпедо" в матче восьмого тура Мир российской премьер-лиги. Команды встретились на "Арене Химки".

Игра сразу началась с ожесточенной борьбы. Уже в первые минуты матча игрок "Ростова" Денис Тереньев получил травму, после того, как ему в голеностоп открытыми шипами въехал Хожимат Эркинов. Продолжить игру футболист уже не смог. Затем игра пошла более размерено - без голевых и травмоопасных моментов. Команды ушли на перерыв с не открытым счетом.

Вторая половина игры была более зрелищной. Через пять минут после начала игры гол в ворота "Торпедо" был отменен так как кто-то из игроков находился в офсайде. Затем пошла череда замен и ударов со стандартов. Но лишь в добавочное к игре время.

Три человека били по мячу, но попасть в сетку ворот удалось лишь Максиму Осипенко, который привел свою команду к победе.

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