Счет в матче с "Торпедо" в добавочное время смог открыть Максим Осипенко. Фото: ФК "Ростов".

В гостевом матче с "Торпедо" счет удалось открыть игроку "Ростова". Мяч залетел в ворота в добавочное время - на 90+9, хотя добавлено было всего три минуты.

На второй добавочной минуте судья назначил пенальти в ворота "Торпедо". Арбитр усмотрел нарушение правил на Комличенко. Кожемякин руками придержал соперника и завалил его на газон. Бить мяч с 11-метровой отметки вышел Егор Голенков. Он направил мяч в левый от себя угол, но Бабурин успел среагировать вовремя.

Но судья снова указал на ту же отметку, поскольку вратарь сошел с линии ворот до удара. Кроме того, Артему Самсонову была показана желтая карточка за споры с судьей. К мячу подошел Николай Комличенко, пробил в центр, Бабурин снова спас всю команду. Арбитр снова оказался недоволен и указал на 11-метровую отметку, так как Егор опять сошел с линии.

И лишь с третьей попытки Максим Осипенко отправил мяч в левый от себя угол и Бабурин не угадал с направлением. Сфера оказалась в сетке ворот.

После решающего гола судья дал финальный свисток и команды отправились в раздевалку со счетом 0:1 в пользу гостей.

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Матч завершился вничью.