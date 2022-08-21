В сети появилось видео гола, который спас ФК "Ростов" от поражения. Фото: ФК "Ростов".

В сети появился видеообзор матча ФК "Ростов" - ФК "Сочи".

В этот раз желто-синие впервые в сезоне были близки к поражению, а по итогу и вовсе к неожиданной победе. Команда Валерия Карпина не смогла реализовать два пенальти, включая и тот, что был назначен на последней минуте игры. Зато соперникам ростовчан все-таки удалось отправить мяч в ворота Сергея Песьякова с 11-метровой отметки.

Но ФК "Ростов" смог уйти от, казалось бы, неминуемого поражения при счете 0:2. Желто-синие вырвали ничью в добавочное время второго тайма. Донской клуб имел возможность получить по итогу матча три очка, но нереализованный пенальти лишил клуб этой возможности.

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Счет в игре открыли гости.