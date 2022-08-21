"Спешка к хорошему не приводит": Валерий Карпин назвал неправильной игру своих подопечных в матче с "Сочи"

Валерий Карпин прокомментировал игру "Ростова" в матче против "Сочи".

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал игру своих подопечных в прошедшем матче шестого тура Мир российской премьер-лиги. Команда желто-синих сыграла дома с сочинцами. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Наставник ростовчан отметил, что команда стала неправильно играть, футболисты постоянно находились в спешке, пропускали мячи. Но тем не менее, Валерий Карпин нашел и положительные стороны игры своих подопечных в прошедшем матче. Он сказал, что ребята до последнего верили в победу и только поэтому смогли отыграться.

- Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме. Жалко пенальти незабитого в конце игры, - рассказал Валерий Карпин.

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