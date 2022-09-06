В убийстве 18-летней девушки, чье тело закопали в лесополосе в Ростовской области, подозревают многодетного отца

На время следствия подозреваемого посадили с изолятор Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростовской области продолжают расследовать громкое преступление, жертвой которого стала 18-летняя жительница хутора Зерноградского района донского края.

Наталья (имя изменено – прим. ред.) вышла из дома 1 июня и не вернулась. В тот день она поехала к жениху в соседний Кагальницкий район. Отправилась на попутках, так как автобусы ходят редко.

ТРИ ДОЛГИХ МЕСЯЦА ПОИСКОВ

В какой-то момент Наташа перестала отвечать на звонки мамы и жениха. Тогда близкие обратились за помощью в полицию. Поиски девушки шли три долгих месяца. И вот, второго сентября, во время оперативных действий ее тело обнаружили в лесополосе . Оно было присыпано землей и ветками. Было ясно, что преступник, убивший девушку, действовал на скорую руку.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, у следствия уже есть подозреваемый.

- Это 47-летний житель, - сообщил источник издания.

Кстати, мужчину задержали еще в августе. Тогда же следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании меры пресечения.

Злоумышленника отправили под арест, но его адвокат подал апелляцию в Ростовский областной суд с просьбой изменить меру пресечения. Как пояснили в суде, 26 августа апелляцию рассмотрели, мера пресечения была оставлена без изменений.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

О подозреваемом известно, что он уже был судим, правда по «легкой» статье. Несколько лет назад мужчина проник в чужой дом и вынес из него оргтехнику. Сумма ущерба составила чуть больше восьми тысяч рублей. Тогда он раскаялся и полностью признал свою вину. Учитывая это, а также смягчающие обстоятельства, его отправили на один год в колонию-поселение.

Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что мужчина – многодетный отец, женат.

- Работает, есть дом, который достался в наследство от матери, - добавил собеседник.

Тем временем в хуторе, где жила девушка, не могут прийти в себя от случившегося. Местные говорят, что в их краях никогда такого не случалось.

НАДО ЖИТЬ РАДИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ

- Мама Наташи на людях держится. А что ей еще остается. Ей надо жить ради других детей. Их у нее осталось трое, младший – совсем маленький, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» житель хутора.

Жених Натальи признался, что пока справиться с эмоциями не может. Парень добавил, что с Натальей он встречался три года и был к ней очень привязан.

Известно, что близкие хотят похоронить девушку в белом платье. С датой прощания определятся после того, как криминалисты закончат экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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