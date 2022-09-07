Криминальная песенка играла недолго: как судебные приставы из Ростова помогли вычислить финансового афериста

Судебные приставы Ростова-на-Дону помогли ростовчанке вывести на чистую воду любителя легкой наживы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебные приставы Ростова-на-Дону помогли ростовчанке вывести на чистую воду любителя легкой наживы. Воспользовавшись доверчивостью дамы, горе-кредитор попытался втянуть ее в мошеннические схемы, но криминальная песенка играла недолго. Поняв, что дело нечисто, женщина подала заявление в суд Неклиновского района. «КП-Ростов-на-Дону» узнали подробности этого дела.

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

За свою практику судебные приставы частенько сталкиваются с разными мошенниками, ведь те очень искусно умеют втираться в доверие. Чтобы срубить легких денег злоумышленники устраивают перед потенциальными «клиентами» целый театр одного актера. То донимают звонками, представившись сотрудниками крупного банка, то поджидают на онлайн площадках под видом опытных юристов, а иногда и вовсе агрессивно навязывают людям подозрительные кредитные схемы. Так случилось, и с дончанкой, которая по воле судьбы стала жертвой финансового афериста. По одной из версий, он был ее доверенным лицом, но предоставлял в банк неточные данные.

Поняв, что ее обманули, женщина решила отстоять свои права и подала заявление на мошенника. В результате дело дошло до суда и справедливость восторжествовала, и суд назначил мужчине штраф в виде морального ущерба на 100 тысяч рублей.

Дальше он должен был оплатить ущерб. Но проигнорировал это решение, за что и был оштрафован еще на семь тысяч российских.

РАСПЛАТА ЗА ЛЖИВОСТЬ

А дальше началась самая интересная часть. Приставы направили запросы о денежных запасах осужденного мошенника. В результате полученных ответов удалось определить место работы товарища и отправить работодателю письмо.

Теперь предприятие, на котором работает злоумышленник, ежемесячно обязано перечислять часть его зарплаты для погашение долга. В итоге, благодаря грамотной работе приставов обманутой дончанке удалось возместить моральный ущерб, причем в полном объеме. Также ее обидчика обязали перечислить в бюджет РФ исполнительный долг. Вот так вот жажда наживы привела к ветру в карманах.

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