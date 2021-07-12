Денег нет, но Bently отобрали: Как судебные приставы заставили горе-отца платить алименты

Машина едва не ушла с молотка Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судебные приставы Ростова-на-Дону конфисковали у мужчины Bentley за неуплату алиментов на ребенка. Изъятие автомобиля было крайней мерой. Ведь сумма, которую горе-отец задолжал своему чаду составила ни много ни мало 280 тысяч рублей и росла от месяца к месяцу. Но мужчину она не пугала. И он исправно продолжал игнорировать букву закона. Судебным приставам пришлось действовать решительно. В "КП - Ростов-на-Дону" узнали подробности истории.

ПАПАША В ТАНКЕ

В своей практике судебные приставы сталкиваются с тем, что частенько отцы притворяются котами Базилио на паперти только бы не платить алименты собственному ребенку. Так случилось и в этой истории. В районном суде Ростова рассмотрели дело об очередном неплательщике. Некий господин П., видимо, решил, что он развелся не только с женой, но и с ребенком. Мужчина отказывался платить законные 50 тысяч рублей в месяц на его содержание.

Не выдержав такой наглости, бывшая супруга подала в суд. Сумма набежала солидная. Казалось бы, 280 тысяч рублей испугают мужчину. Но нет: его невозмутимости позавидовали бы даже производители успокоительных, ведь дончанин продолжал исполнять роль героя толстовской сказки – «ничего не слышу, ничего не вижу».

ПЛАН «Б»

Приставам стало понятно, что мужчина в «танке», и дело не сдвинется с мертвой точки, тогда они приступили к плану «Б». Изучив, имущественный вопрос, выяснили, что в собственности непробиваемого господина числится «железный конь» - новенький Bentley.

Вот тут-то люди в форме и нащупали болевую точку - буквально покусились на «святое». Найти в собственности должника такую машину, за которую он наверняка постарается закрыть долг, - большая удача.

ПОКУСИЛИСЬ НА «СВЯТОЕ»

Сначала представители власти запретили переписывать авто на других лиц, а затем произошло и самое страшное: дорогой во всех смыслах, любимый, неповторимый Bentley пришлось отдать. Ну как отдать... Просто так ростовчанин со своей игрушкой прощаться не хотел. Пришлось официально арестовать транспорт и поместить его на ответственное хранение в фирму, которая бы пустила авто с молотка, чтобы покрыть алиментный долг. Потом и права забрали, и на Мальдивы не пустили, и штраф 19 600 рублей выписали за то, что вовремя не заплатил алименты. Черная полоса затянула горизонт алиментщика так, что сам Шекспир позавидовал бы драме господина П.

ОПОМНИЛСЯ

Когда весь этот груз свалился на отца-неплательщика, он молниеносно вспомнил, что в первую очередь - не нарушитель закона, а все-таки отец. Вероятно, испугавшись всех ограничений они все же перевел всю сумму задолженности на счет приставов, а те зачисли их бывшей жене. А машину ему вскоре вернут.

Вот так и получается, что только расставанием с любимым Bentley мотивирует исполнять отцовский долг.

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