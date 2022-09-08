Эксперты: В подвале дома в Ростове, где нашли скелет человека, могут обнаружить другие останки

Останки специалисты забрали на экспертизу Фото: Надежда ДАЦЮК

В Ростове, в районе улицы Портовой, хозяйка частного дома затеяла ремонт в подвале и столкнулась со страшной находкой. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, женщина при расширении погреба в земле обнаружила человеческий череп. А следом – лопатку и другие кости. А региональный СК уже начал проверку по факту случившегося.

"В ЭТОМ РАЙОНЕ МНОГО ЗАХОРОНЕНИЙ"

Источник издания сообщил, что женщина вызвала полицию. Кости забрали и отправили экспертам-криминалистам. Пока исследование не окончено, но специалисты уже догадываются, откуда в погребе взялся череп.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, с большей долей вероятности можно сказать, что останки относятся к временам Великой Отечественной войны.

- В этом районе много и массовых, и одиночных захоронений. Именно на улице Портовой мы в свое время находили останки девочек-зенитчиц, которых позже перезахоронили в Кумженской роще, - рассказал Андрей Кудряков.

ЦЕНТР НАСТУПЛЕНИЯ

По его словам, в погребе у ростовчанки могут быть и другие скелеты.

- В этом случае я бы рекомендовал обратиться к поисковикам. Мы готовы помочь, если она нам позвонит, - добавил собеседник.

Андрей Кудряков также объяснил, почему именно в районе улицы Портовой может быть так много человеческих останков. Дело в том, что в районе этой улицы шли активные бои, там был один из центров наступления советских войск на противника.

- В этом месте им было удобно переправляться. Оттуда шло освобождение Ростова и в 1941 году, и в 1943 году, - прокомментировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка обнаружила скелет в подвале своего дома

Следователи уже организовали процессуальную проверку (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Останки участников войны с Наполеоном перезахоронят в Аксайском районе

Церемония пройдет в Воскресенском войсковом соборе (подробнее)