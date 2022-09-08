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Происшествия8 сентября 2022 9:19

Эксперты: В подвале дома в Ростове, где нашли скелет человека, могут обнаружить другие останки

По факту случившегося Следственный комитет Ростовской области уже начал проверку
Анна ШИЛЯЕВА
Останки специалисты забрали на экспертизу

Останки специалисты забрали на экспертизу

Фото: Надежда ДАЦЮК

В Ростове, в районе улицы Портовой, хозяйка частного дома затеяла ремонт в подвале и столкнулась со страшной находкой. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, женщина при расширении погреба в земле обнаружила человеческий череп. А следом – лопатку и другие кости. А региональный СК уже начал проверку по факту случившегося.

"В ЭТОМ РАЙОНЕ МНОГО ЗАХОРОНЕНИЙ"

Источник издания сообщил, что женщина вызвала полицию. Кости забрали и отправили экспертам-криминалистам. Пока исследование не окончено, но специалисты уже догадываются, откуда в погребе взялся череп.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, с большей долей вероятности можно сказать, что останки относятся к временам Великой Отечественной войны.

- В этом районе много и массовых, и одиночных захоронений. Именно на улице Портовой мы в свое время находили останки девочек-зенитчиц, которых позже перезахоронили в Кумженской роще, - рассказал Андрей Кудряков.

ЦЕНТР НАСТУПЛЕНИЯ

По его словам, в погребе у ростовчанки могут быть и другие скелеты.

- В этом случае я бы рекомендовал обратиться к поисковикам. Мы готовы помочь, если она нам позвонит, - добавил собеседник.

Андрей Кудряков также объяснил, почему именно в районе улицы Портовой может быть так много человеческих останков. Дело в том, что в районе этой улицы шли активные бои, там был один из центров наступления советских войск на противника.

- В этом месте им было удобно переправляться. Оттуда шло освобождение Ростова и в 1941 году, и в 1943 году, - прокомментировал он.

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