Останки участников войны с Наполеоном перезахоронят в Аксайском районе

В четверг в станице Старочеркасской пройдет торжественное богослужение и перезахоронение. Фото: Андрей КАРА

В Ростовской области 8 сентября перезахоронят останки генералов Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Останки воинов обнаружили несколько лет назад в селе Дячкино Тарасовского района. В прошлом году специалистами были проведены судебно-медицинские экспертизы и исследования костных останков. Результаты подтвердили их принадлежность генералам войны с Наполеоном.

Теперь останки перезахоронят в Воскресенском войсковом соборе. В четверг, 8 сентября, в станице Старочеркасской пройдет торжественное богослужение и церемония перезахоронения.

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