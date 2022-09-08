На месте работают следственное органы. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове, в Первомайском районе города, в ночь на 8 сентября, в кабине туалета, расположенного возле торгового павильона, нашли мертвого новорожденного мальчика. Об этом сообщает следком региона.

По версии следствия, 36-летняя женщина не стала вызывать врачей, когда у нее начались схватки. Она родила сына прямо в уборной. Когда мальчик появился на свет, мать оставила его в кабине и ушла. По предварительным данным, малыш был еще жив, но через несколько часов скончался.

Тело младенца нашли случайные прохожие, которые и вызвали полицию. Женщину уже задержали.

- Сейчас с ее участием проходят следственные действия, - прокомментировали в региональном следкоме.

В отношении задержанной завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Если дело дойдет до суда, а вину женщины признают, она может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

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