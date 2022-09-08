Следователи выясняют все детали случившегося Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в уличном туалете на улице Золотистой нашли мертвого новорожденного мальчика. Как сообщили в региональном следкоме, правоохранители задержали 36-летнюю мать младенца. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», она родила во время работы, а, когда малыш появился на свет, просто вернулась к своим делам.

ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЛА БЕРЕМЕННОСТЬ

Женщина трудилась продавцом в одном из торговых павильонов в Первомайском районе. У нее уже был ребенок, которого она воспитывала сама, без мужа. Материальное положение в семье оставляла желать лучшего.

Новость о том, что она носит под сердцем второго ребенка, не стала счастливой для ростовчанки. Женщина скрывала от всех беременность. Чтобы скрыть округлившийся живот, носила широкие сарафаны и платья.

Продавцы из соседних павильонов даже не догадывались о положении коллеги. Схватки у ростовчанки начались, когда она стояла за прилавком.

Ребенка оставили в туалете возле торговых павильонов. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

ОСТАВИЛА РЕБЕНКА В УБОРНОЙ

Вызывать скорую помощь женщина не стала. По словам собеседника издания, она отправилась в уличный туалет и там родила сама.

При этом старалась делать все тихо, чтобы не привлекать внимание. Новорожденного мальчика горе-мамаша оставила в яме в уборной.

После этого женщина вернулась на рабочее место и продолжила торговать как ни в чем не бывало.

Тем не менее оперативники быстро вычислили ее и задержали. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия с ее участием.

Сейчас с участием злоумышленницы проходят следственные действия.

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