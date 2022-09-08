Специалист прокомментировала случай ростовчанки, которая родила в туалете и сразу вернулась к работе

В роддом, как это и положено, женщина решила не ехать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шокирующее своей жестокостью убийство младенца собственной матерью поразило ростовчан. О случившемся дончане узнали в четверг, восьмого сентября. Умершего новорожденного нашли прохожие в уличном туалете в Первомайском районе города накануне ночью. Как могло выйти так, что никто из окружающих даже не понял, что женщина вот-вот родит. На этот вопрос «КП — Ростов-на-Дону» ответила Заслуженный врач России Ольга Буштырева.

НИКТО И НЕ ПОНЯЛ, ЧТО РОЖАЛА

Все произошло в ночь на восьмое сентября. Зайдя в уличный туалет, кто-то увидел мертвого младенца. Шокированный увиденным, человек вызвал полицию. Подозреваемую отыскали быстро — ей оказалась 36-летняя женщина, которая торговала в находящемся рядом ларьке.

По версии следствия, женщина не стала при схватках обращаться к медикам. Родила прямо в уличном туалете и оставила там кроху умирать, а сама вернулась на рабочее место. При этом те, кто видел ее каждый день, а рядом работает еще несколько торговых павильонов, о беременности не знали. Подозреваемая носила широкие сарафаны.

По словам Доктора медицинских наук Ольги Буштыревой, ситуация, когда никто не заметил беременности и не услышал криков женщины при родах, - не нонсенс.

- Вторые роды всегда менее болезненные, схватки в них не сравнить с болезненностью схваток при первых родах. Еще все зависит от уровня болевого порога. Некоторые терпят и отказываются от обезболивания. При схватках женщина могла даже стоять за прилавком, а когда пришел момент потуг, отправилась в туалет, - объясняет доктор.

Если женщины готовятся к родам и обращаются к врачам, то в этом случае о беременности доктора не знали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ВТОРЫЕ ЭТО РОДЫ ИЛИ...

Более того, нельзя достоверно знать, вторые это были роды или последующие, говорит профессор.

- К сожалению, встречаются случаи асоциального поведения, когда женщины относятся к появлению ребенка столь обыденно, что даже не утруждаются хотя бы оставить младенца в роддоме, - говорит врач.

За свою почти сорокалетнюю практику доктор встречала немало случаев, когда роды проходили для женщины максимально легко и быстро.

- Ехала в больницу на осмотр при доношенной беременности женщина, которая собиралась рожать во второй раз. Звонит и говорит: «Кажется, не доеду», - рассказывает Ольга Олеговна.

Тогда будущая мама направилась в клинику, где находилась врач, - туда ехать было ближе.

- Практически сразу появляется на пороге: я посмотрела ее на кресле, и тут же она родила мне на руки малыша, - вспоминает доктор. - Бывают и такие легкие роды.

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