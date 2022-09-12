Дворцовая переписка, серебряный доллар и коллекционная ручка: Какие вещи ростовчане продают в память о Елизавете II на бесплатных досках объявлений

Вот уже третий день предприимчивые ростовчане пытаются продать памятные сувениры, коллекционные монеты, картины и даже кукол в образе ушедшей из жизни королевы. Фото: Василий Вахрин

На минувшей неделе скончалась британская королева Елизавета II. Для многих она ассоциировалась с яркими нарядами, причудливыми шляпками и любовью к собачкам породы корги. За время своего правления особа королевских кровей приобрела миллионы поклонников по всему миру, среди них нашлись и некоторые жители донского края.

Вот уже третий день предприимчивые ростовчане пытаются продать памятные сувениры, коллекционные монеты, картины, и даже кукол в образе ушедшей из жизни королевы.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» изучили предложения на бесплатных досках объявлений.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЛЛАР

Так, житель города Шахты в Ростовской области предлагает подлинную монету с изображением королевы. Всего за 12 тысяч рублей, у покупателя есть возможность прикоснуться к уникальному доллару 2006 года, выполненному из серебра.

На лицевой стороне изображен портрет ее Величества, работы Рафаэля Маклуфа. По словам продавца, монетой можно расплачиваться на острове Тувалу.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ «АУТФИТ»

Жительница Советского района Ростова предложила покупателям исторический экземпляр: куклу в образе Елизаветы II. За 4 500 рублей можно приобрести мини-копию королевы 1994 года выпуска. В описании к товару дама указывает, что кукла абсолютно новая, и приехала к ней с родины Колумба.

Правда, коробка слегка потерта и крепление на одной руке плохо держит, но это все мелочи - макияж и «аутфит» (одежда и аксессуары, - прим. авт.) в королевском стиле выполнены безупречно. Также в комплекте идет пара обуви и подставка.

ЗОЛОТАЯ НАХОДКА

Ростовчанин Евгений из Ленинского района за 22 тысячи предлагает купить коллекционный "паркер" имени Елизаветы II. По словам автора объявления, экземпляр был выпущен к 50-летию восхождения королевы на трон. Сама же ручка выполнена из латуни, покрытой золотым напылением, фирменная упаковка с гарантийным талоном идет в подарок.

"ТАКИХ БОЛЬШЕ НЕ ПОЛУЧИТЬ"

Еще один ростовчанин Дмитрий из Пролетарского района выставил на продажу два письма из Букингемского дворца за личной подписью ее Величества. Стоит такая радость по 4 990 за штуку. В дополнении к товару хозяин раритета поясняет, что в связи с недавними событиями экземпляр является уникальным, ведь, цитата: «Таких больше не получить». При этом не уточняет, как именно они к нему попали. Но, судя по цене, вероятность того, что это оригинал очень мала.

КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ

И завершает обзор картинная галерея имени Елизаветы. Конечно, постоянные экземпляры никто и не подумает продавать, а вот креативные копии от местных умельцев - всегда пожалуйста. Порадовать покупателей необычными работами решила жительница Усть-Донецка Анастасия. За 2 990 рублей дама продает портрет собаки породы корги в царском образе - тонкая репродукция, обрамленная в антикварный багет с золотым тиснением.

- Осталась одна картина, предложение ограничено! - написала дончанка.

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