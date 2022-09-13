В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали пять человек, в том числе годовалый ребенок

В Ростовской области случилась массовая авария. Фото: ГИБДД по РО.

Массовая авария случилась на трассе под Ростовом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 13 сентября, на 906 километре трасы М-4 «Дон». По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Toyota Hiace ехал из Краснодарского края в Нижегородскую область, но, превысив скорость, не выдержал нужную дистанцию и столкнулся с попутной иномаркой Hyundai Solaris под управлением 28-летнего шофера.

От удара автомобиль продолжил движение по инерции и сбил 33-летнего пешехода, который по находился на дороге. Toyota после столкновения поехала вперед и влетела в грузовик Volvo, за рулем которого находился 27-летний водитель.

В результате аварии пострадал пассажир Hyundai Solaris 28 лет, а также дети шести лет и одного года, которые ехали в машине без детских кресел. Кроме того, травмы получил и сбитый пешеход. Вместе с ними был госпитализирован 34-летний пассажир Toyota Hiace. Все пострадавшие были доставлены в МБУЗ ЦГБ Каменск-Шахтинского района.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Всех пострадавших забрали в больницу.