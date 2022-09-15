В Ростовской области жених повел невесту под венец с плеткой в руках

На Дону сыграли свадьбу в казачьем стиле. Фото: телеграм-канал управления ЗАГС по РО

Шашка, старинные куплеты, каравай, бравые казаки и казачки - в такой обстановке стали проходить свадьбы в Ростовской области. Вместо марша Мендельсона и традиции выпускать голубей пары стали выбирать песни под баян и казачьи обычаи. Молодожены рассказали, почему выбрали такую церемонию и как она проходит в современном ЗАГСе.

ГОЛУБИ, АНГЕЛОЧКИ, КАЗАКИ

- У нас пользуются популярностью обряды с голубями и ангелочками. А вот Сергей и Анна пожелали настоящую, казачью свадьбу, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в ЗАГСе Песчанокопского района.

Молодожены, 35-летний Сергей и 34-летняя Анна Попович, поделились подробностями яркой церемонии и своей историей любви.

По словам мужчины, со своей Аннушкой он встречался недолго, около года. Но этого времени паре хватило, чтобы понять, что у них – настоящая любовь.

Пара встала на колени на пуховую подушку. Фото: телеграм-канал управления ЗАГС по РО

- В новогоднюю ночь сделал предложение своей Ане. Она ответила согласием. Кстати, как позже призналась Аня, она догадывалась, что под бой курантов я достану обручальное кольцо, - улыбнулся Сергей.

Свадьбу решили сыграть летом. И вот, ближе к назначенной дате, встал вопрос о том, как провести церемонию, чтобы она точно навсегда запомнилась и новобрачным, и гостям.

В ЗАГСе паре рассказали о том, какие возможности у них есть. Сотрудники говорят, что чаще всего местные жители хотят видеть на церемонии артистов в ангельских крыльях или же, по традиции, выпустить в небо белых голубей.

Но Сергей, настоящий донской казак, сходу заявил, что свадьбу будут отмечать в донских традициях. Сказано – сделано!

Сергей сделал Анне предложение в новогоднюю ночь. Фото: телеграм-канал управления ЗАГС по РО

ПУХОВАЯ ПОДУШКА, КАРАВАЙ И БАЯН

И вот, в день свадьбы, молодожены около загса с караваем встречали казаки. Будущие муж и жена, как и положено, поклонились на все четыре стороны, а затем казак передал отцу невесты плетку.

- Смысл этого момента в том, что отец должен отпороть плеткой дочь последний раз, а потом передать плеть будущему мужу в знак того, что теперь тот воспитывает при необходимости жену, - пояснили в ЗАГСе.

В зал жених и невеста заходили под музыку баяниста. К тому моменту их руки уже были связаны рушником. А перед тем, как официально объявить влюбленных мужем и женой, Сергея и Анну поставили на колени на красную пуховую подушечку.

Как поделился мужчина, казачий обряд оставил незабываемое впечатление.

- Понравилось и нам с женой, и гостям, - улыбнулся он.

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