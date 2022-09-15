Инвестируя в АЭС, ростовчанин попался на наркотиках и отдал больше 3 миллионов лжеполицейским

Мужчина хотел выгодно инвестировать в атомную энергетику, а оказался за решеткой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове вывели на чистую воду группу мошенников, которые обманули мужчину на три миллиона рублей, а после подставили, чтобы отправить в СИЗО. Подробностями криминальной истории с читателями поделились в Управлении ФСБ России по Ростовской области.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: «ВЫГОДЫ» И «ПЕРСПЕКТИВЫ»

Оперативникам удалось установить, что трое мужчин предложили будущей жертве обмана «выгодный» проект — инвестирование в деятельность Ростовской атомной электростанции. Житель донской столицы в прибыльное дело поверил и вложил миллион и 700 тысяч рублей.

После этого злоумышленники придумали, как сделать так, чтобы не отвечать потом ни за эти деньги, ни за мифические дивиденды.

ПОДБРОСИЛИ НАРКОТИКИ И ОБЕЩАЛИ «ОТМАЗАТЬ»

Мошенники подбросили пострадавшему наркотики и подстроили ситуацию так, чтобы полицейские их нашли.

Мошенники подбросили обманутому наркотики, чтобы он попал в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда человек попался с чужими наркотиками, организаторы «подставы» убедили его, что смогут переквалифицировать дело. Поменять статью можно было якобы за 600 тысяч рублей.

- Свои возможности они обосновывали вымышленным должностным положением, заявляя, что являются руководящими сотрудниками правоохранительных органов, - объяснили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области.

ЖАДНОСТЬ МОШЕННИКОВ СГУБИЛА

Получив 1,7 миллиона «инвестиций», 600 тысяч рублей «взятки», мужчины посчитали, что их золотая жила еще не иссякла. И предложили задержанному полное освобождение от уголовной ответственности за миллион и 100 тысяч рублей.

В момент передачи оставшейся суммы «инвесторов-полицейских» задержали оперативники ФСБ, а в региональном управлении следкома возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Ленинским районным судом Ростова-на-Дону все трое признаны виновными в мошенничестве, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, - прокомментировали в ФСБ.

Осужденные получили реальные сроки. Одного из них приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, второго - к 6 годам в тех же условиях, а третьего - к двум годам в исправительной колонии общего режима.

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