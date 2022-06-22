Пожилая ростовчанка лишилась всех сбережений после звонка телефонного мошенника

Пожилая ростовчанка лишилась всех сбережений после звонка телефонного мошенник. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростовчанка лишилась всех своих сбережений после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

56-летняя ростовчанка обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы не допустить этого, злоумышленник посоветовал заблокировать банковскую карту. Женщина была в панике но лжесотрудник банка успокоил ее и попросил ее назвать код из поступившего смс. Доверчивая дончанка сообщила пароль мошеннику, который после этого получил доступ к ее банковской карте и списал с нее все средства в размере 13 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный мошенник напугал жительницу Таганрога и похитил 1,3 млн рублей.

Для обмана преступник использовал изощренную манипуляцию.