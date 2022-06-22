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Происшествия22 июня 2022 18:08

Пожилая ростовчанка лишилась всех сбережений после звонка телефонного мошенника

Злоумышленник предложил женщине заблокировать карту
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пожилая ростовчанка лишилась всех сбережений после звонка телефонного мошенник.

Пожилая ростовчанка лишилась всех сбережений после звонка телефонного мошенник.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростовчанка лишилась всех своих сбережений после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

56-летняя ростовчанка обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы не допустить этого, злоумышленник посоветовал заблокировать банковскую карту. Женщина была в панике но лжесотрудник банка успокоил ее и попросил ее назвать код из поступившего смс. Доверчивая дончанка сообщила пароль мошеннику, который после этого получил доступ к ее банковской карте и списал с нее все средства в размере 13 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в сообщении.

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