«Все мои гробовые ушли в один день»: 94-летний ростовчанин лишился 300 тысяч рублей, поверив двум разным мошенникам

С разницей в несколько часов ветеран лишился 300 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всех гробовых в один день лишился. Представляете?! - позвонил в редакцию ростовской «Комсомолки» участник Великой Отечественной войны Иван Филиппович. 94-летний ростовчанин сетовал, что хочет доверять людям, но сейчас, видимо, уже нельзя. И поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» своей историей, когда за один день он лишился 300 тысяч рублей, поверив двум разным мошенникам. Теперь надеется, что хотя бы по одному случаю добьется справедливости.

«ВЫСЛАЛИ ЗА МНОЙ ТАКСИ»

Сначала Иван Филиппович потерял двести тысяч, поверив финансовому кооперативу.

- Дело было еще в прошлом феврале, - начинает он свой рассказ. - В газетах тогда выходили красочные объявления с рекламой кооператива, и их все до сих пор храню. Обещали большие проценты на вклад: положил в феврале 200 тысяч, а в июне снимай и 18 процентов получишь сверху. Я на эти цифры купился, хотя надо было насторожиться - нигде больше так много не предлагают.

Тогда мужчина позвонил по указанному телефону. Его позвали прийти, а когда узнали, что потенциальный клиент — почтенного возраста и сам не дойдет, выслали за ним такси до офиса.

Мошенники будто охотятся за ветераном. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Там все представительно было. Ирина Павловна там сидела — молодая и обходительная женщина. И я почему пошел на это дело — они дали гарантийное свидетельство: мол, если кооператив разорится, московская фирма за них долги выплатит. И даже бутылку коньяка в качестве презента вручили, - горько смеется дедушка.

В мае прошлого года Иван Филиппович позвонил в кооператив, но трубку никто не брал.

- 21 мая их телефон перестал отвечать. Приезжаю — все закрыто. А под зданием — еще два человека, таких же как и я, обманутых. Один, помню, из Таганрога приехал, - вспоминает ростовчанин. - Звоню по номеру из гарантийного свидетельства в московскую фирму, а там огорошили: «Нам этот кооператив уже несколько месяцев не платит, так что мы за них не отвечаем!»

Тогда пострадавший обратился в правоохранительные органы.

- Полицейский еще удивлялся: «Как вы на такое поддаетесь?». Уже суды прошли по этому делу. Я проходил как свидетель, но на заседание прийти не смог — болел.

В полиции рассказали, что ветеран не единственный в Ростове, кто попался на удочку мошенника. Фото: Тимур ХАНОВ

«ЧУЮ, ЧТО МЕНЯ ОБМАНЫВАЮТ, А САМ ДЕЛАЮ»

В тот же день мужчина стал жертвой мошенников второй раз. Через несколько часов поступил звонок.

- Звонят и говорят, что внучка, ей 30 лет уже, перебегала улицу в неположенном месте перед машиной и из-за нее, мол, водитель въехал в столб, и его пассажирка так пострадала, что умирает в больнице, - вспоминает пожилой ростовчанин. - Согласились решить все полюбовно за сто тысяч. Я у него спросил: а мать ее знает? Мне ответили, что мать ее уже в прокуратуре.

Дедушка испугался, но решил проверить слова незнакомца. Стал звонить внучке и дочке.

- Позже узнал, что внучка в тот день шла на повышение и получала инструктаж у начальства. Звонок слышала, но трубку взять не могла. А дочка поставила телефон на зарядку да во двор тогда вышла. Бабушка тоже не ответила.

Молчание родных заставило мужчину запаниковать и пойти на опрометчивый шаг.

Потеряв 200 тысяч, ветеран принял звонок, после которого лишился еще ста тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне мошенник сказал: «Я тоже офицер, не буду обманывать». Предупредил, что сейчас приедет доверенный человек, что с ним ни о чем не надо говорить: «Просто заверните деньги в простынь и отдайте», - продолжает Иван Филиппович. - Позже мне рассказали, что это оказалась мошенническая группа из Украины. До главных добраться не смогли: задержали их посредника в Ростове и курьера — таксист якобы был не в курсе, что помогал преступникам.

А когда Иван Филиппович узнал, что тем же мошенникам попалась на удочку соседка и отдала 35 тысяч, пошел «выразить свои соболезнования».

- Все мои гробовые ушли в один день, - говорит с сожалением дедушка. - Вот теперь я хорошо понял, что такое «зомбируют». Чую, что меня обманывают, а сам делаю.

«СОВСЕМ НИКОМУ УЖЕ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ?!»

После этих двух случаев ростовчанина еще дважды пытались, как он говорит, разыграть. Кажется, что все, кому не надо, знают о его ветеранской пенсии и хотят нажиться на 94-летнем пенсионере. Но теперь мужчина стал бдительнее.

- Звонили из пенсионного отдела: «Мы хотим проверить, получаете ли вы все льготы!» А потом спрашивает, часто ли я смотрю телевизор, знаю ли что с 27 сентября все крупные купюры должны быть заменены. Сказала продиктовать ей все номера пятитысячных купюр, что у меня есть и что направит ко мне инспектора их поменять. Не успели договорить — уже в домофон звонят! - возмущается пенсионер.

Мужчина уже не надеется вернуть деньги за "аварию", но верит, что удастся возместить 200 тысяч, вложенных в лопнувший кооператив. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пытаясь решить проблему, мужчина решил позвонить по номеру из рекламы, где обещали помочь обманутым пенсионерам.

- Сказали, позвонят в течение пары дней, а сами через два часа и кричат: «Как вы не заплатили пошлину? Вам уже 270 тысяч пришли, надо только заплатить 35 тысяч и получить их!» Совсем совести нет, - взволнованно говорит Иван Филиппович.

Ростовчанин уже свыкся с тем, что сто тысяч за «аварию с внучкой» ему не вернуть. А на возврат денег из кооператива все еще надеется. И каждый раз очень расстраивается, когда его пытаются обмануть.

- Это что — совсем никому уже нельзя доверять? - горько спрашивает сам себя ветеран, уже и не надеясь на ответ.

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