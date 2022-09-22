Мать, потерявшую трех маленьких детей в пожаре в донском хуторе, и ее дочь перевезли в ростовскую больницу

Пожар в доме многодетной семьи произошел рано утром. Фото: МЧС РО

В Ростовской области, в Боковском районе, во время пожара в деревянном доме, обложенном кирпичом, погибли трое детей. Четырехлетний мальчик, двухмесячная девочка и их годовалая сестричка задохнулись во сне едким дымом. Родители и трехлетняя дочь госпитализированы.

По предвариьельным данным, замкнула проводка. Фото: МЧС РО

ВРАЧИ БОРЮТСЯ ЗА ЖИЗНЬ ВЫЖИВШИХ

По словам источника издания в экстренных службах региона, 19-летняя женщина и девочка получили 40 процентов ожогов тела. Ситуация усугубляется тем, что они надышались дымом.

В результате врачи приняли решение о том, чтобы перевезти пациенток в Ростов. Глава семьи, 24-летний мужчина, по-прежнему находится в ЦРБ Боковского района.

Тем временем, местные жители приходят в себя после трагедии.

- У нас не только в хуторе, но и во всем районе не было таких пожаров, - говорят они.

Известно, что в день пожара у многодетной семьи находились в гостях родственники из Краснодарского края. Им удалось спастись. Никто из гостей не пострадал.

С огнем боролись 11 пожарных. Фото: МЧС РО

"ВСЕ ПРОИСХОДИЛО ОЧЕНЬ БЫСТРО"

Гости многодетных родителей рассказали, что сами не поняли, как все произошло. По предварительным данным, замкнула проводка, дом вмиг заволокло дымом, а потом начался пожар.

- Все происходило очень быстро, - говорят близкие осиротевших супругов.

Также известно, что мужа, жену и их выжившую дочь после выписки из больницы приютят у себя родственники, которые живут в этом же хуторе.

С датой похорон троих детей семья еще не определилась. Сейчас тела малышей находятся на экспертизе.

- С огнем боролись 11 пожарных, на месте также работали четыре спецмашины, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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