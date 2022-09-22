«Сначала русский выучите?»: ростовская мама говорит с детьми с рождения на английском — что из этого вышло

Мама хочет дать своим детям свободу общения на иностранном языке. Фото: предоставлено героем публикации

«Пусть сначала русский выучат!» - доводилось слышать ростовской англомаме. Елизавета Сергухина — мама двух малышей: дочке - три с половиной года, сыночку — семь месяцев. И с самого рождения первенца молодая мама не перестает говорить с детьми на английском, порой удивляя окружающих. Чем старше дети становятся, тем больше она изучает ресурсы по английскому для малышей. Насколько сложно воспитывать детей на английском, когда вокруг все говорят только на русском — Лиза поделилась опытом с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

«В ЯЗЫК МОЖНО «ВЪЕХАТЬ» ЗА МЕСЯЦ»

Лиза вспоминает, что сама, будучи еще ребенком, мечтала выучить английский. Но убедилась, что без погружения в среду, в полной мере пользоваться языком не сможет.

- Помню, училась в десятом классе, и к нам в гимназию приехал самый настоящий американец. Тогда, кажется, весь город собрался на ту встречу. И разговаривал он только на английском, - вспоминает ростовчанка. - И я, открыв рот, его слушала, но ничего не понимала. После того дня прямо загорелась мечтой свободно общаться на английском.

Но ничего не происходило. Лиза поступила в университет, хорошо училась, но языковой среды помимо пар по английскому не было.

Пару лет дончанка жила в Индии и училась на преподавателя английской литературы. Фото: предоставлено героем публикации

- Английскую среду я нашла, только поехав в Индию. Сначала как волонтер в короткой поездке, а потом уже в длительной как студент. И сделала такой вывод: в среде в язык можно въехать за месяц. Через месяц случился прорыв, я стала понимать все, несмотря на скорость речи людей, и сама стала бегло говорить, насколько мой словарный запас, конечно, позволял.

Тогда Лиза решила, что своих будущих детей она будет учить языкам с самого рождения, чтобы в школе у них не было проблем с английским.

- Наверное, мне просто нравится жить на английском, - признается мама. - Это ностальгия по моим студенческим годам в Индии, где мы общались только на английском. И так как у меня был реальный опыт жизни на этом языке, я хотела, чтобы с кем-то у меня такое было и дальше. С моими детьми, в частности.

МЕЧТА — ВЫУЧИТЬ ПОРТУГАЛЬСКИЙ

Елизавета — не сторонница миллиона кружков с «развивашками», когда у малышей с детсада нет свободного времени. И развивает ребенка освоением второго языка.

После жизни за границей в пассиве языка остался хинди. А еще мама стала учить португальский и испанский и первый год жизни Сони разговаривала с ней и на этих языках.

Даже в поездке на Кипр Лиза встретила земляков, но на английском за рубежом говорят чаще. Фото: предоставлено героем публикации

- Да, португальский и испанский языки красивые, моя мечта — говорить на них вместе с детьми. Но через год экспериментов, решила это слишком тяжело — и самой их учить, и ребенку преподавать. Поэтому не буду распыляться и сосредоточусь на английском, - рассуждает ростовчанка.

«БИЛИНГВ — ГРОМКО СКАЗАНО»

К тому же никакой англоговорящей гувернантки мама не нанимала, частный садик с иностранными языками не искала. Дочка ходит в обычный муниципальный детский сад.

- Разумеется, там все на русском. А чтобы не потерять наш английский, нужно делать на нем упор все время, что мы находимся вместе, - по вечерам. Жаль, что в сутках там мало часов, - говорит мама. - Но чтобы вырастить билингва, нужно как минимум 30% времени говорить с ним на неродном языке. И чем старше становится дочь, тем сложнее объяснять все на английском. Бывают нестандартные ситуации, где нужно быстро среагировать — это на русском происходит. Так что в нашем случае билингв — слишком громко сказано.

Лиза надеется, что у ее детей не будет проблем с английским в школе и в жизни. Фото: предоставлено героем публикации

Мама ищет языковую среду для дочки, но пока остается ее единственным собеседником.

- Большая редкость встретить в Ростове англомамочку. Они есть, но живут далеко. Мы общаемся в сообществе в соцсети, а в идеале нужны личные встречи с общением с детьми на английском. Пару раз сходила на такие встречи, но регулярно посещать с двумя детьми для меня пока сложно. Ростов большой, я не за рулем, метро у нас нет. Хотелось бы, чтобы вокруг было больше деток, говорящих на английском и англомамочек. А то динозавром себя чувствую, - смеется Лиза.

Так что дочке не хватает компании, которая говорит на английском языке. Зато братик подрастает — будет собеседником. Да и самой маме не хватает разговоров на английском.

- Понимаю, что мой уровень английского без языковой среды снизился как и скорость речи. Недавно созванивались с другом из Индии, так он отметил: «Лиза, твой английский стал медленнее». Откуда же ему быстрому взяться, когда я шесть лет за границу не выезжала, - вздыхает мама. - Но наверстываю с детками.

«ПУСТЬ СНАЧАЛА РУССКИЙ ВЫУЧИТ!»

Ростовчанка особо не афишировала занятия английским с ребенком, но те, кто узнает о них, делятся на два лагеря.

- Одни поддерживают, а другие против. На площадке даже говорили: «Пусть сначала хоть русский выучит!» или «Зачем вообще сейчас учить язык? Как соберется за границу ехать - пусть готовится», - вспоминает Елизавета. - Не понимаю такого: зачем учить сначала русский, если можно изучить параллельно два языка. Языковая среда не позволит плохо знать родной язык.

Лиза - мама, которая хочет показать детям родную страну и мир. С младенчества возит детей в соседние регионы. Фото: предоставлено героем публикации

Мама даже предлагала подруге заниматься с ее ребенком английским по-дружески, чтобы дочке было с кем болтать. Но та посчитала, что рано, и будет нанимать репетиторов в школе.

Зато все родные за английский с рождения. А одна из бабушек, мама супруга, зная иностранный язык, тоже общается на нем с внучкой при встрече.

С ЧЕГО НАЧАТЬ АНГЛОМАМЕ

Материалы Лиза находит в группах для англомам в соцсетях. И даже начала записывать видеоуроки.

- Порой сама не все знаю, как сказать по-английски. А такой клуб мне помогает: распечатала глоссарий и занимайся! - рассказывает мама. - К тому же нахожу там наборы фраз по разным темам, "вырезалки", аппликации, лепку из пластилина — все на английском.

Поэтому Лиза продолжает заниматься со своими малышами и старается улучшить свой английский.

- Надеюсь, к школе подойдем на хорошем уровне. И у моих детей не будет проблем на уроках английского. Они легко смогут общаться с иностранцами — и при работе, и на отдыхе. И вообще, знать несколько языков и общаться с людьми в любой точке земного шара — это полезно для мозга и просто здорово!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лет ми спик фром май харт»: Полицейских Ростова-на-Дону за три дня решили обучить английскому

Но после занятий участникам экспресс-курсов на всякий случай вручили разговорник — дабы контакт с иностранцами был продуктивным (подробнее)