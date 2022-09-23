В Ростовской области девять детей попали в больницу после обеда в школьной столовой

Детям пришлось ставить капельнцы в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в одной из школ Батайска, произошло ЧП, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Там в один день недомогание почувствовали около двадцати учеников из разных классов, - начиная от начальных, заканчивая старшими. У ребят оказались одни и те же симптомы: температура, рвота, боли в животе. К слову, заболели и несколько учителей.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, в больницу попали девять учеников школы. Родители считают, что всему виной — еда в столовой. Другие уверены, что в школе «ходит» ротавирус. Точную причину должны установить специалисты, которые проводят проверку и соответствующие экспертизы.

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» мама второклассника, сын не питался в школьной столовой и не пил воду из классного кулера, однако домой пришел с болями в животе.

- Поэтому, мне кажется, что причина все же не в школьной еде. Вероятно, ротавирус, может, его кто-то с моря привез? Наша классная руководительница, кстати, тоже заболела, - говорит жительница Батайска.

Тем временем, точную причину, по которой массово и одновременно заболели ученики одной и той же школы, выяснят специалисты.

Известно, что проверку начали правоохранительные органы. А сегодня, в пятницу, 23 сентября, школа закрыта на санобработку.

ОФИЦИАЛЬНО

"Возбуждено уголовное дело"

- По версии следствия, 21 сентября воспитанникам среднеобразовательной школы города Батайска, предоставили услуги по организации питания, в виде готовой пищевой продукции, в результате чего у 9 детей резко ухудшилось состояние здоровья, а именно появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты, - рассказали в Следственном комитете РФ по Ростовской области. - В настоящее время 6 несовершеннолетних госпитализированы в медучреждение, а трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как "удовлетворительное".

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних.

- Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в ведомстве.

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