В Ростовской области девять детей попали в больницу после обеда в школьной столовой

Детям пришлось ставить капельнцы в больнице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в одной из школ Батайска, произошло ЧП, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.
Там в один день недомогание почувствовали около двадцати учеников из разных классов, - начиная от начальных, заканчивая старшими. У ребят оказались одни и те же симптомы: температура, рвота, боли в животе. К слову, заболели и несколько учителей.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, в больницу попали девять учеников школы. Родители считают, что всему виной — еда в столовой. Другие уверены, что в школе «ходит» ротавирус. Точную причину должны установить специалисты, которые проводят проверку и соответствующие экспертизы.
Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» мама второклассника, сын не питался в школьной столовой и не пил воду из классного кулера, однако домой пришел с болями в животе.
- Поэтому, мне кажется, что причина все же не в школьной еде. Вероятно, ротавирус, может, его кто-то с моря привез? Наша классная руководительница, кстати, тоже заболела, - говорит жительница Батайска.
Тем временем, точную причину, по которой массово и одновременно заболели ученики одной и той же школы, выяснят специалисты.
Известно, что проверку начали правоохранительные органы. А сегодня, в пятницу, 23 сентября, школа закрыта на санобработку.
ОФИЦИАЛЬНО
"Возбуждено уголовное дело"
- По версии следствия, 21 сентября воспитанникам среднеобразовательной школы города Батайска, предоставили услуги по организации питания, в виде готовой пищевой продукции, в результате чего у 9 детей резко ухудшилось состояние здоровья, а именно появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты, - рассказали в Следственном комитете РФ по Ростовской области. - В настоящее время 6 несовершеннолетних госпитализированы в медучреждение, а трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как "удовлетворительное".
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних.
- Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в ведомстве.
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