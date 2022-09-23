«Своих не бросаем»: Ростовчане поддержали проведение референдумов на масштабном митинге-концерте

Ростовчане пришли поддержать проведение референдумов с баннерами. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове в парке Левобережный 23 сентября в первый день проведения голосования по вопросу вхождения в состав России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем». Во время него ростовчане и гости донской столицы пришли поддержать приводящиеся в этих регионах с 23 по 27 сентября референдумы.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» побывала на концерте и выслушали мнения присутствующих на митинге людей.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ: ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЮТ!

Организатором митинга стало ростовское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Свою поддержку вступлению Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей во время концерта выразили несколько тысяч жителей и гостей донской столицы, среди которых были представители общественности, вузов и политических партий, студенты, а также семьи с детьми. Многие из них пришли с флагами и транспарантами.

Многие собравшиеся принесли с собой триколоры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Патриотичные стихи и песни, слова поддержки звучали в этот день со сцены. Несмотря на небольшой дождь, ростовчане собрались в парке и высказали свою позицию.

- Мы пришли сюда, потому что мы за Россию, за президента, - рассказали присутствующие на концерте ростовчанки. - Все, что он делает — это правильно. Мы поддерживаем все его шаги, поддерживаем ЛНР и ДНР. Мы всех ждем, пусть приезжают!

2. Представители общественности будут рады вступлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Происходящее сегодня очень важно для всех, - рассказала директор центра образования неслышащих учащихся Ростова Ольга Шепитько. – Мы встречались с коллективом одной из луганских школ, у них такие же дети, как у нас. Они должны жить в мире, под мирным небом.

«МЫ И ТАК РУССКИЕ!»

Были на митинге-концерте в парке Левобережный и представители донской власти, а также казаки из Войска Донского.

- Я сам сейчас три месяца был на Донбассе, - делится пришедший на митинг казак. - Мирные жители там, в основном, говорят «Мы и так русские!». Они готовы к нам присоединиться.

2. Представители общественности будут рады вступлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Я выступаю за референдумы, потому что мы одна страна, - пояснил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. - В Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях живут такие же люди, как и мы. Мы один народ. Мы родственники. Мы ничем не отличаемся друг от друга. И эта глупая граница, которая возникла 30 лет назад, точно не нужна ни одному человеку, который по обе стороны. Поэтому мы снова должны быть вместе. И люди об этом говорили много-много лет. А сейчас на референдумах мы увидим, какой большой процент поддержки получит возвращение этих регионов в состав России.

МОЛОДЕЖЬ ПОМОГАЕТ ДОНБАССУ

Не остались в этот день в стороне от важного политического шага и представители молодежных отделений российских партий, которые с самого начала специальной военной операции поддерживают вынужденных переселенцев с Донбасса.

- Это день и этот праздник значит для нас много, - рассказал член регионального штаба «Молодой гвардии» Даниил Прянов. - Я — человек, который был с первой гуманитарной миссией, которая была организована после начала специальной военной операции в ЛНР и ДНР. Недавно я ездил в Мелитополь, где на протяжении двух недель осуществлял гуманитарную миссию. То, что сейчас происходит — очень важно для нашего государства. Здесь собралось огромное количество людей, которые пришли поддержать данные решения. Эти люди, по большей части, - ростовчане и жители Ростовской области. С начала спецоперации «Молодая гвардия» каждый день находилась на гуманитарных складах, помогала доставлять гуманитарные грузы для людей, которым нужна еда.

3. В парке Левобережный со сцены звучали ободряющие речи, стихи и песни. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Наши ребята с февраля 2022 года включились в оказание помощи беженцам и не понаслышке знают, насколько там тяжелая ситуация, - прокомментировала координатор Молодежки ОНФ Мария Медведкова. - Для нас было очень важно показать наше мнение по поводу необходимости присоединения территории.

Напомним, голосование по вопросу вхождения в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей пройдут с 23 по 27 сентября.

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