Митинг, посвященный референдуму, организовали жители Ростова в парке «Левобережном»

Внушительное количество людей поддержали митинг Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Днем 23 сентября в парке «Левобережном» Ростова-на-Дону организовали митинг в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Внушительное количество людей поддержали эту акцию, многие пришли флагами и плакатами. Участниками сбора стали жители и гости города, в том числе было много молодежи, а также представители власти и общественники.

- В эти важные дни мы пригласили всех сюда, на митинг, для того, чтобы продемонстрировать солидарность с выбором наших братьев на Донбассе. Они сами хотят определять свою судьбу, будущее своих детей, и в этом мы должны их поддержать, - сказал руководитель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Блиджян.

Добавим, ранее депутаты народных советов ДНР и ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдумов. Они продлятся с 23 по 27 сентября. В эти дни такие же мероприятия планируют и в Херсонской области и Запорожской.

На территории донского региона также проведут голосование, всего будут работать 135 участков. Все вопросы по поводу участия в референдуме можно задать, обратившись в колл-центр избирательных комиссий по телефону 8-800-200-00-20.

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