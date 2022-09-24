График отключения электричества в Ростове-на-Дону 26 сентября - 2 октября: сотням горожан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове в последнюю неделю сентября запланированы масштабные отключения света. Электричество будут отключать на несколько часов в разных районах города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Так, в понедельник, 26 сентября, с 9 до 15 часов света не будет на просп. Ворошиловский 44-46, 46А, 46/176; ул. Красноармейская 176-182; ул. М. Горького 130-132; просп. Соколова 47-53.

А с 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Кузнечная 161-271, 240-242; ул. Портовая 366; ул. Судостроительная 38-40, 34, 60, 41-43; пер. Аэроклубовский 38-52, 41-47; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий тупик 1-15, 2-14; пер. Новосибирский 1-25, 2-26; пер. Маратовский 2-6, 3; ул. 2-я Володарского 231-285; ул. Магнитогорская 134-174, 69-99; пер. 3-й Поселковый 27-31, 38-40; пер. 2-й Поселковый 21; ул. Муравьева 1-29, 2-26; пер. Яровой 1-9, 2-8; ул. Текучева 2-18; 9 Улица 1-25, 2-24; ул. Балочная 5-27; пер. Озимый 2-6; ул. Бондаренко 8-10, 9.

Во вторник, 27 сентября, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. М. Горького 130-154, 159-171; просп. Соколова 43; ул. Пушкинская 137/50.

С 9 до 16 часов без света останутся жители ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35,4-34; ул. Полторацкого 91-119.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Дундича 26-62, 23-67; ул. Конституционная 66-84, 63-101; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-96, 103-127; ул. Глинки 98-120, 95-119; ул. Мурманская 96-126, 91-117; ул. Камская 92-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 15-39, 30-60; ул. 2-я Грамши 57-91, 54-72; ул. Гончарова 26-38, 29-39; ул. Можайская 35-47; ул. Пестеля 3-53, 4-52; ул. Бондаренко 3-9, 2-8; ул. Маркова 8-24.

С 9 до 18 часов ожидаются отключения света на ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я линия 58; ул. 10-я линия 85, 92; ул. 14-я линия 64-78.

В среду, 28 сентября, с 9 до 15 часов без света предстоит просидеть жителям просп. Соколова 58, 62; ул. М. Горького 179-181; ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226; ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-78; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-33, 2-34; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-25, 2-26; ул. Сквозная 1-27, 2-26; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; ул. Гайдара 17-36; ул. Бондаренко 15-19, 30-36; просп. Будённовский 101; ул. Нижегородская 43-49 А, Б, В, Г, 34-114; ул. Листопадова 107-165, 90-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я линия 68-72, 77-89; ул. Береговая 101; ул. Марти 17; ул. 11 линия 41-191, 34-84; ул. 13 линия 31-89, 34-86; ул. 15 линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-ая Пролетарская 37-67, 34-64; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 3-7; пер. Ветреный; ул. Вити Черевичкина 106/2; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18.

В четверг, 29 сентября, с 9 до 12 часов обесточат дома на ул. 1-я Краснодарская 55, 88; ул. 2-я Краснодарская 119; просп. Коммунистический 11, 15; ул. Тружеников 36а, 32/1.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226.

С 9 до 17 часов отключат свет на Юфимцева 4/1.

С 9 до 18 часов электроэнергии не будет на ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Димитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставели 60-90; ул. Молокова 17/53.

С 13 до 16 часов без света останутся жители просп. Коммунистический 11, 15.

В пятницу, 30 сентября, с 9 до 17 без света останутся жители ул. 2-я Володарского 231-285; ул. Магнитогорская 134-174, 69-99; пер. 3-й Поселковый 27-31, 38-40; пер. 2-й Поселковый 21; ул. Юфимцева 6/1, 10/1, 10/2, 12/2.

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