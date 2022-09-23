Отключения света в Ростове-на-Дону 23 сентября 2022 года: электричество отключат на девяти улицах

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 23 сентября 2022 года: в городе запланировали обесточить девять улиц. Свет отключат на несколько часов. Электричества не будет в домах десятков местных жителей.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 23 сентября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Монтажная 3А; ул. Тарновского-Терлецкого 99; ул. Батуринская 20-70, 51-99, 15/1, 13/14, 15/15; ул. Горбачева 62-86, 99-127; ул. Кулагина 28-48, 17, 17/1; ул. Курортная 45-65, 46-66; ул. Международная 25-29, 35; ул. Свердловская 3-5, 37.

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