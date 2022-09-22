Отключения света в Ростове-на-Дону 22 сентября 2022 года: часть районов города останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 22 сентября 2022 года: ростовчан ожидают массовые обесточивания. Света не будет в разных районах города. Электроэнергия будет отсутствовать на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В четверг, 22 сентября, с 9 до 13 часов света не будет на ул. 2 Пятилетки 4/1; ул. Немировича-Данченко 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204В.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Монтажная 3А; ул. Тарновского-Терлецкого 99; ул. Плиева 2-50; пер. Ольховский 1-45, 6-66.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Космонавтов 32, 32А, 32В, 34, 34А, 34Б, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/3; просп. Королева 21/32, 21Б, 21В; ул. 11 линия 41-191, 34-84; ул. 13 линия 31-89, 34-86; ул. 15 линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-ая Пролетарская 37-67, 34-64; ул. Кузнечная 161-271; ул. Портовая 366; ул. Судостроительная 38-40, 41-43; ул. Аэроклубовский 38-50, 35, 37; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-73, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; ул. Дербентская 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизская 89-113, 124-168; 2-я Киргизская 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-16, 79,79А.

С 10 до 14 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Доломановский 29-41, 38-48; ул. Пушкинская 1-3/36.

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