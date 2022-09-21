Отключения света в Ростове-на-Дону 21 сентября 2022 года: десятки ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 21 сентября 2022 года: в городе десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества. Свет отключат в разных районах донской столицы. Электроэнергии не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 13 часов свет отключат на ул.Ленина 89, 89/1, 91, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 95.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204В; просп. Ворошиловский 34/125; ул. Пушкинская 104/32, 106, 114, 116, 125/34; ул. М. Горького 130-132, 159/42.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Малюгиной 214, 214/2, 214/4; ул. Филимоновская 176-182; просп. Чехова 87-95.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Орбитальная 42, 44/1; просп. Космонавтов 34/3А, 34/3Б, 36/2, 38/1; ул. Нижегородская 43-49 А, Б, В, Г, 34-114; ул. Листопадова 107-165, 90-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я линия 68-72, 77-89; ул. Береговая 101; ул. Марти 17.

С 9 до 18 часов без света предстоит остаться жителям пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Татарская 47-61, 50-62; пер. Дербентский 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизская 89-93, 124-134; ул. 2-я Киргизская 88-96, 89-99.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Кировский 69; ул. Тельмана 110, 118; ул. Города Волос 99-101, 103.

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