Таганрогская компания вывела за рубеж 224 миллиона рублей, заработанные на поставках угля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крупное финансовое преступление совершила таганрогская фирма. Нарушения валютного законодательства были выявлены в ходе прошедшей проверки, проведенной местными таможенниками. О произошедшем рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

УГОЛЬНЫЙ "БИЗНЕС"

Сотрудники таможни выяснили, что одна из компаний в Таганроге создала фиктивную фирму в Польше. С ней было заключено соглашение на поставку различной угольной продукции, общая стоимость которой составляла 43 миллиона долларов США. Затем ее планировалось перепродать третьим фирмам за рубежом.

В рамках исполнения контракта в 2018-2019 годах товары полностью вывезли. После этого на счет таганрогской компании поступило 39 миллионов долларов. Оставшиеся 3,6 миллиона долларов пришла не на счет российской фирмы, а на счет одного из ее сотрудников. Затем ее обналичили на территории Евросоюза.

После этого контракт был продлен до декабря 2021 года. Но остаток так и не был перечислен в Россию.

https://www.kp.ru/share/i/4/2443009/wr-960.jpg?0.3805208127919

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Оперативники установили связь между таганрогской и польской фирмами. Стало известно, что россияне сами ставили подписи и печати вместо директора польской фирмы во всех соглашениях и основном контракте. Никаких действия для возврата валюты продавец не предпринимал, а лишь делал видимость.

- Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа", - рассказали в Южном таможенном управлении.

БЫЛИ ЕЩЕ СЛУЧАИ

Это уже не первый случай с валютными преступлениями в 2022 году. В Ростовской области нарушители занизили суммы в декларации и незаконно вывезли за рубеж 37 тысяч тонн лома черных металлов на 16 миллионов долларов США. Эта хитрость нанесла ущерб в 4 млн рублей по таможенным сборам.

После этого по факту подделки сведений для перемещения товара было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных веществ и материалов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Ростова в Дубай пытались контрабандой вывезти 42 тысячи долларов.

Пришлось возбудить уголовное дело.