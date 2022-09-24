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Происшествия24 сентября 2022 14:45

Таганрогская компания вывела за рубеж 224 миллиона рублей, заработанные на поставках угля

Деньги были обналичены на территории Евросоюза
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Таганрогская компания вывела за рубеж 224 миллиона рублей, заработанные на поставках угля.

Таганрогская компания вывела за рубеж 224 миллиона рублей, заработанные на поставках угля.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крупное финансовое преступление совершила таганрогская фирма. Нарушения валютного законодательства были выявлены в ходе прошедшей проверки, проведенной местными таможенниками. О произошедшем рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

УГОЛЬНЫЙ "БИЗНЕС"

Сотрудники таможни выяснили, что одна из компаний в Таганроге создала фиктивную фирму в Польше. С ней было заключено соглашение на поставку различной угольной продукции, общая стоимость которой составляла 43 миллиона долларов США. Затем ее планировалось перепродать третьим фирмам за рубежом.

В рамках исполнения контракта в 2018-2019 годах товары полностью вывезли. После этого на счет таганрогской компании поступило 39 миллионов долларов. Оставшиеся 3,6 миллиона долларов пришла не на счет российской фирмы, а на счет одного из ее сотрудников. Затем ее обналичили на территории Евросоюза.

После этого контракт был продлен до декабря 2021 года. Но остаток так и не был перечислен в Россию.

https://www.kp.ru/share/i/4/2443009/wr-960.jpg?0.3805208127919

https://www.kp.ru/share/i/4/2443009/wr-960.jpg?0.3805208127919

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Оперативники установили связь между таганрогской и польской фирмами. Стало известно, что россияне сами ставили подписи и печати вместо директора польской фирмы во всех соглашениях и основном контракте. Никаких действия для возврата валюты продавец не предпринимал, а лишь делал видимость.

- Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа", - рассказали в Южном таможенном управлении.

БЫЛИ ЕЩЕ СЛУЧАИ

Это уже не первый случай с валютными преступлениями в 2022 году. В Ростовской области нарушители занизили суммы в декларации и незаконно вывезли за рубеж 37 тысяч тонн лома черных металлов на 16 миллионов долларов США. Эта хитрость нанесла ущерб в 4 млн рублей по таможенным сборам.

После этого по факту подделки сведений для перемещения товара было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных веществ и материалов».

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Пришлось возбудить уголовное дело.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ