В последнюю неделю сентября в Ростов придет "бабье лето". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростов-на-Дону на предстоящей неделе придет настоящее "бабье лето". Температура будет расти с каждым днем. Такой прогноз дали синоптики Gismeteo.

Так, в понедельник, 26 сентября, дневная температура воздуха будет составлять +20 градусов. Ночью возможно похолодание до +13 градусов. С утра будет дуть юго-западный ветер со скоростью девять метров в секунду. Но к вечеру он совсем стихнет и наступит полный штиль. В течение дня за окном ожидается переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 27 сентября, воздух днем прогреется уже до +22 градусов. Погода будет стоять облачная, но к вечеру выглянет солнце. Температура ночью упадет до +14 градусов. Ветер будет по-прежнему юго-восточный, утром его скорость будет составлять три метра в секунду, а к вечеру порывы будут достигать уже девяти метров в секунду.

В среду, 28 сентября, столбики термометров в дневные часы также остановятся на отметке в +22 градуса. Зато ночью заметно потеплеет - до +17 градусов. Погода будет облачной с редкими прояснениями. Ветер несколько раз за день сменит направление. Его скорость будет варьироваться от трех до девяти метров в секунду.

В четверг, 29 сентября, температура за окном возрастет до +24 градусов, но польет сильный дождь, который начнется с самого утра. Ночью температура упадет до +16 градусов. Будет дуть легкий ветерок, который с теплого юго-западного постепенно перерастет в холодный северо-восточный. Скорость его составит 1-3 метра в секунду.

В пятницу, 30 сентября, осадки окончатся и из-за туч выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +25 градусов, а ночью снова похолодает до +16. Освежать будет прохладный северо-восточный ветер со скоростью 1-5 метров в секунду.

Выходные представятся особенно теплыми. Столбики термометров в дневное время будут достигать +27 градусов, ночью - до +17. Погода будет стоять солнечная и ясная. Ветер будет дуть с восточной стороны со скоростью 3-5 метров в секунду. А с вечера воскресенья снова начнется похолодание.

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