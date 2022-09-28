«Хотел сделать предложение на море в красивом ресторане»: военный из Ростовской области рассказал, почему спешит жениться перед отправкой в зону СВО

Ребята подали заявление в ЗАГС и стали мужем и женой в тот же день. Фото: предоставлено героем публикации

Батайск сейчас переживает свадебный бум. Отсюда отправляют ребят, призванных в рамках частичной мобилизации, и случается много свадеб прямо в день подачи заявления. Как «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в местном ЗАГСе, перед отправкой прямо на пункте появилось три молодые семьи.

- Настроение отличное! Правда, народу в ЗАГСе полно было - полдня прождали, чтобы расписаться. Но ни за что бы не ушли — до конца бы стояли и ждали! - смеется Дима (по просьбе молодых имена изменены — прим. ред.) 27-летний парень из Батайска стал мужем 22-летней Даши прямо в день подачи заявления на заключение брака. Счастливый молодой муж рассказал историю любви, как сорвалось невероятно романтичное предложение руки и сердца, и что дает бойцу, уходящему защищать Родину, понимание, что он теперь муж, а дома его ждет жена.

«ЖДАЛА, ЖДЕТ И БУДЕТ ЖДАТЬ!»

Дима никогда не раздумывал, кем он станет когда вырастет, не разрывался между врачом и машинистом. А с самого детства знал, что будет военным — как и его дед и прадед.

- Я знал, куда я пойду, что буду делать, чем буду заниматься по жизни, - признается Дима. - И после срочной службы подписал контракт.

В последние дни молодые семьи появляются прямо в день подачи заявления. Фото: ЗАГС Батайска Фото: Иван МАКЕЕВ

А кроме любимого дела хотел создать и свою семью. И зимой Диму и Дашу познакомили друзья. Стали переписываться в соцсетях, дружили пару месяцев. Да полюбили друг друга за честность и искренность.

- Ну и потом я решил, что мы начнем строить отношения, - молодой муж берет инициативу в свои руки даже в разговоре. - Позже потом узнал, что она в меня была уже влюблена. Семь месяцев Даша была моей девушкой, а на восьмой уже все — жена.

При этом большую часть времени с начала отношений Дима был в зоне проведения специальной военной операции. Он служит по контракту — разведчик. Но всегда был спокоен: знал, что дома его ждут.

- Даша добрая, честная, а главное — заботливая и верная. Меня девушка ждала, а теперь будет ждать жена, - сияет супруг, когда речь заходит о том, как он влюбился в будущую жену.

- В нем меня зацепила доброта, внимательность, его забота, - Даша, которая весь разговор молчит и только стеснительно улыбается, лишь раз взяла слово.

«ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ВСЕ КРАСИВО»

Правда, в голове у Димы изначально все было совсем по-другому. Выкроил в сентябре отпуск и хотел сделать предложение романтично - как все девочки мечтают.

Скоро молодой супруге придется провожать любимого отдавать долг Родине, верить в него и ждать. Фото: предоставлено героем публикации

- Кто нас знает, до сих пор в шоке от того, как все получилось. Я хотел сделать этот день особенным: мы собирались на море, там уже я с другом договорился, как мы это все сделаем, - организуем в ресторане. Естественно, всем хочется красиво! - рассказывает Дима. - Но у нас не получилось. Жена заболела, и поездка сорвалась. Но не мое предложение! Тогда я просто пришел домой с цветами и кольцом и сделал предложение. Да, не так ярко, но хоть как-то.

Услышав заветное «Да!», жених зря времени не терял: позвонил на горячую линию ЗАГСа. Там парню все под подробно объяснили и сказали, что ждут хоть завтра.

- Да, конечно, потом мы сделаем выездную регистрацию — будем отмечать с родными, устроим фотосессию и все как полагается, - муж в этот момент смотрит на молодую супругу.

ГЛАВНОЕ — ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА

На вопрос «что дает статус мужа» в зоне спецоперации, Дима долго не раздумывает.

- А еще в военной спецоперации бывают разные вещи... Но больше всего ты задумываешься, когда тебя ждут дома не только мама, брат, сестра, отец, бабушка и дедушка, а когда ждет твоя жена, - признается парень. - Чуть-чуть сдержаннее бываешь, осторожнее. Побывал дома, отдохнул, повидал родных и близких, и понимаешь, за что ты сражаешься.

Дончан ждут дома любимые. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Это понимают и многие друзья Димы с «гражданки».

- Сейчас мир против нас ополчился, но мы стоим до конца, - считает боец. - И мои друзья, кто в резерве находится, это тоже понимают. Сами идут добровольцами, а кто повестки получает, сразу бегут в военкомат.

И в этом случае самое главное для бойца — моральное состояние. Об этом наш герой не понаслышке знает.

- Если что-то идет дома не так, это может плохо сказаться на работе, - объясняет молодой муж. - А если тебя ждет дома семья, поддерживает во всех начинаниях, успехах или в их отсутствии, это очень важно. И ты возвращаешься не каким-то равнодушным человеком, а таким же как и люди вокруг тебя, но который просто чуть больше повидал, чем другие.

А еще статус мужа позволяет планировать жизнь — не только свою, но и всей семьи.

- Я не стал больше или меньше любить со штампом в паспорте — как любил, так и буду любить свою жену. Зато, когда все закончится, мы планируем в законном браке стать родителями, - делится Дима.

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