Фраки, платья с кринолином и уроки бальных танцев: как ростовчане делают реальностью «галантный» 18 век, рассказал историк

Алексей со своей супругой Натальей во время реконструкции старинных танцев. Фото: предоставлено Евгением ГОЛОВАТЕНКО.

Ростовчане Наталья Стрюкова и ее супруг Алексей Гринин вместе занимаются реконструкцией старинных танцев: то и дело устраивают в донской столице настоящие великосветские балы.

Так, на День города Ростова в парке имени М. Горького прохожие могли видеть сцену бала из книжек 19 века - танцующие под музыку пары. Это и были участники студии старинного танца под названием «Галантный век». Как оказалось, увлеченных прекрасной эпохой в Ростове очень много.

Алексей, как реконструктор, поведал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как в Ростове стало развиваться направление старинных танцев, где участники шьют свои бальные костюмы и во сколько им это все обходится.

КТО ТАКИЕ «МОРСКИЕ ПСЫ ЕЛИЗАВЕТЫ»

- Моя супруга - историк по образованию, - уточняет Алексей. - И она занимается историей уже давно. Начиналось все с небольшого ролевого движения, когда можно было воплотить в реальность то, что было в истории. А потом переросло в полноценную реконструкцию - в клуб 17 века «Морские псы Елизаветы». Его основали несколько наших единомышленников. Я тоже в это движение втянулся.

Осенний наряд может быть стильным и теплым. Фото: предоставлено Алексеем ГРИНИНЫМ.

Вскоре участники клуба увлеклись историческими социальными танцами. Раньше в Ростове ничего похожего не было, утверждает реконструктор.

Решение выбрать для реконструкцию эпоху Елизаветы I было мотивировано тем, что это «необычно и красиво». При этой императрице у офицеров не было еще унифицированной формы и каких-то особых подразделений.

- Мы решили, что это будет Англия, 17 век, «Морские псы Елизаветы», - объясняет реконструктор. - Морские псы — это наемники, которые не обязаны быть привязаны к какой-либо локации. И в этом образе можно участвовать на любых фестивалях - как на реконструкции российских исторических событий, где наемники могли выступать на стороне русских стрельцов, так и на европейских.

ВДОХНОВЛЯЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ

Сам Алексей вдохновлялся, прежде всего, не учебниками по истории и не художественной литературой, а компьютерными играми на историческую тематику, в которые играл сам. Но когда попал в сообщество, то понял, что эпоха — намного глубже и интереснее, чем просто стилизация.

- Когда идет реконструкция, вы полностью погружаетесь в быт той эпохи, - поясняет Алексей. - На вас — вещи, похожие на те, которые носили в то время. Такого же кроя. И обстановка вокруг соответствующая. Очень атмосферно!

Иногда реконструкторы устраивают выходы в город "в образе". Фото: предоставлено Алексеем ГРИНИНЫМ.

Но в данном случае не идет речь о реконструкции военных событий, поэтому нет никакого оружия. Прежде всего, транслируется великосветская, празднично-бальная культура, свойственная высшим слоям общества.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДЯТСЯ ФРАКИ И БАЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ

Поиск кроя исторических костюмов происходит в музеях и архивах. Подбирается оригинал. В научных источниках указывается, как были пошиты фраки и платья для балов.

- Те же исторические платья были взяты в музее и разложены, «просвечены рентгеном на слои», - рассказывает реконструктор. - По книжкам можно шить самому или обратиться к швее, предоставив выкройки и ткани.

Фраки и бальные платья реконструкторам влетают в копеечку. Фото: предоставлено Евгением ГОЛОВАТЕНКО.

Есть среди реконструкторов и свои мастера. Но для тех, кто не умеет вдеть нитку в иголку, лучше отдать заказ в ателье. В распоряжении одного такого в Ростове как-то оказались старинные выкройки, по которым собирающимся на бал мужчинам могут подогнать достойный фрак. Нужно лишь назвать эпоху, которая вас интересует.

- В начале пандемии, когда только мы начинали носить маски, услуга по пошиву фрака стоила порядка 25 тысяч рублей вместе с материалами, - вспоминает Алексей. - Но в ассортименте есть еще и «визитки», и прогулочные костюмы. Цена за эту работу уже варьируется от 10 тысяч рублей — все зависит от материала. Сшить женское бальное платье стоит дороже — от 15 тысяч рублей за работу. Плюс дорогой материал — шелк.

Те, кто не может позволить себе сшить бальный костюм, могут взять его напрокат. Услуга обойдется в сумму около 1,5 тысячи рублей — в зависимости от костюма.

ГДЕ В РОСТОВЕ ТАНЦУЮТ ВО ФРАКАХ

Чаще всего танцующих дам и кавалеров можно встретить в Доме культуры на Темерницкой улице. Однако на разных праздниках реконструкторы выступают и в городе: в том же парке имени Максима Горького, в Соборном переулке...

Купеческие балы проходят в Доме культуры на Темерницкой. Фото: предоставлено Евгением ГОЛОВАТЕНКО.

Собственно на Темерницкой два раза в неделю проводятся вечерние тренировки по танцам, которые посещают ростовчане от школьников до пенсионеров. Но тут занятия проходят без исторических костюмов. Только научившись движениям и галантному этикету, человек может быть приглашен на бал.

- Нас как-то приглашали на новогодние балы, где мы проводили мастер-классы, - рассказывает Алексей. - Мы там объясняли присутствующим, что собой представляет эта эпоха.

Иногда на реконструкции и фестивали в Ростов приезжают реконструкторы из других городов России, прежде всего с Юга: Ставрополя, Краснодара, Крыма и Воронежа. Бывает, что и ростовчане вместе со своими костюмами ездят в гости - как говорится, других посмотреть и себя показать. Таким образом, получается, что наши современники живут сразу в двух временах — в 21 веке и одновременно в 18 веке. И не важно, каких они профессий и сколько им лет. Реконструкторов объединяет любовь к красивым костюмам, классической музыке и галантным манерам.

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