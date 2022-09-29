В Ростове уже сутки разыскивают 10-летнюю девочку, которая пропала с детской площадки

Школьница вышла на детскую площадку поиграть, а домой так и не вернулась
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове, в районе «Левенцовский», произошло ЧП – пропала ученица местной школы.
"ВЫШЛА ИЗ КВАРТИРЫ В ДВА ЧАСА ДНЯ"
Как рассказала мама девочки корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», после уроков дочь вышла погулять на детскую площадку рядом с домом, расположенным на улице Еременко.
- Это было вчера, в среду, 28 сентября. Дочка вышла из квартиры в два часа дня, а обратно не вернулась, - говорит женщина.
На связь четвероклассница не выходит уже почти сутки.
- У нее сломался телефон, и, так вышло, что часы с геолокацией - тоже, - продолжает ростовчанка.
Встревоженная женщина уже поговорила с родителями одноклассников ребенка, но все сводится к тому, что в день исчезновения девочка гуляла одна.
МОГЛА УЙТИ ИЗ-ЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ
Женщина в данный момент находится в отделе полиции и собирается подать заявление об исчезновении ребенка. По словам матери, в июле этого года дочь уже не ночевала дома.
Тогда, уже на следующий день, девочку нашли целой и невредимой. Мать надеется, что и в этот раз все обойдется и девочка не станет жертвой преступления.
Также ростовчанка предположила, что девочка могла уйти из дома из-за обиды. Дело в том, что накануне родители запретили ей играть в компьютерную игру.
В день исчезновения девочка была в черной кофте, черных спортивных штанах и в синих кроссовках.
Добавим, сегодня вечером стало известно, что девочку нашли живой.
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