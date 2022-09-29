В Ростове уже сутки разыскивают 10-летнюю девочку, которая пропала с детской площадки

Школьница вышла на детскую площадку поиграть, а домой так и не вернулась Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове, в районе «Левенцовский», произошло ЧП – пропала ученица местной школы.

"ВЫШЛА ИЗ КВАРТИРЫ В ДВА ЧАСА ДНЯ"

Как рассказала мама девочки корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», после уроков дочь вышла погулять на детскую площадку рядом с домом, расположенным на улице Еременко.

- Это было вчера, в среду, 28 сентября. Дочка вышла из квартиры в два часа дня, а обратно не вернулась, - говорит женщина.

На связь четвероклассница не выходит уже почти сутки.

- У нее сломался телефон, и, так вышло, что часы с геолокацией - тоже, - продолжает ростовчанка.

Встревоженная женщина уже поговорила с родителями одноклассников ребенка, но все сводится к тому, что в день исчезновения девочка гуляла одна.

МОГЛА УЙТИ ИЗ-ЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ

Женщина в данный момент находится в отделе полиции и собирается подать заявление об исчезновении ребенка. По словам матери, в июле этого года дочь уже не ночевала дома.

Тогда, уже на следующий день, девочку нашли целой и невредимой. Мать надеется, что и в этот раз все обойдется и девочка не станет жертвой преступления.

Также ростовчанка предположила, что девочка могла уйти из дома из-за обиды. Дело в том, что накануне родители запретили ей играть в компьютерную игру.

В день исчезновения девочка была в черной кофте, черных спортивных штанах и в синих кроссовках.

Добавим, сегодня вечером стало известно, что девочку нашли живой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взяла с собой только розовую сумочку: В Ростовской области пропала 12-летняя девочка

Появились подробности исчезновения школьницы из Ростовской области, которую ищут две недели (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

12-летняя девочка полмесяца жила в камышах в Ростовской области из-за того, что не хотела домой

История поисков шестиклассницы из поселка в Ростовской области закончилась хэппи-эндом (подробнее)