Валерий Карпин оценил провалившийся матч с "Ахматом":"Эксперимент не удался, все недовольны результатом"

Валерий Карпин оценил провалившийся матч с "Ахматом". Фото: ФК "Ростов".

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оценил провальный кубковый матч против "Ахмата".

Наставник желто-синих отметил, много как получалось, так и не получалось. Карпин заявил, что тренерский штаб и вся команда оказались недовольны результатом. Состав на поле был выпущен экспериментальный и это ожидаемых плодов не принесло.

- Не знаю, кто из основных людей играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли, - прокомментировал игру Валерий Карпин.

Главный тренер донского клуба закончил свою речь тем, что раз команда проиграла, значит эксперимент не удался.

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Игра закончилась со счетом 3:1.