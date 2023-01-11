В Ростовской области предприниматель украл мешки с медью у рабочего, который до этого сам похитил их из цеха

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области, в Новочеркасске, местному предпринимателю, похоже, придется поставить точку в карьере бизнесмена. Дело в том, что мужчина, который оказывал транспортные услуги железнодорожному предприятию, погнался за быстрым и незаконным заработком, на чем и погорел. Вдобавок, он раскрыл еще одно преступление.

Подозреваемый в краже предприниматель может сесть в тюрьму на два года. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

16 МЕШКОВ МЕДНОЙ СТРУЖКИ

Как рассказали в полиции на транспорте, предприниматель приехал на своей «Газели» на станцию «Шахтная», с которой был заключен договор. Выполнив свою работу, мужчина собрался уезжать, но в последний момент он заприметил бесхозные мешки.

Заглянув в них, дончанин обнаружил медную стружку. В голове быстро прикинул, за сколько ее можно было бы продать, и приступил к делу. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник стал торопливо складывать мешки в кузов.

Сил на это ушло немало. Всего подозреваемый погрузил в автомобиль 16 мешков с медной стружкой. Общий вес металла составил 250 килограммов.

Бизнесмен хотел сдать медь в пункт приема металлолома. К слову, за такой объем цветмета он получил бы около ста тысяч рублей.

Мешки злоумышленник попытался надежно спрятать. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

ГРОЗИТ ДО ДВУХ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Однако мужчине не удалось провернуть аферу. Вскоре его задержали. А во время разбирательств выяснилось, что изначально эту стружку украл из цеха другой человек - 35-летний сотрудник .

Рабочий каждый день в конце смены выносил с предприятия медь и расфасовывал ее по мешкам. Он планировал насобирать как можно больше лома, чтобы разом все продать. Возможно, все получилось бы, если бы в дело не вмешался водитель «Газели».

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если дело дойдет до суда, а вину мужчин признают, они могут сесть в тюрьму на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мать двоих детей продала данные переговоров 82 человек не выходя из дома

Женщина торговала конфиденциальной информацией через телеграм-канал с помощью помощника (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многодетная мама с одним классом образования провернула многомиллионную аферу

Женщина из Ростовской области приписала себе четверых вымышленных малышей и 14 лет получала на них пособия (подробнее)