Давали взятку варениками и пытались перейти Дон за стакан: как ростовчане в 19 веке отмечали Старый Новый год

Празднование Старого Нового года на Дону сильно отличалось от других городов в стране. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наступает Старый Новый год. Одни отметят его с родными и вновь задарят друг друга подарками, другие же соберутся, чтобы наварить вареников с сюрпризами и узнать, что готовит им год Кота и Кролика.

О том, как раньше на Дону праздновали Старый Новый год, и почему вареники с сюрпризами считались взяткой, рассказал историк Юрий Круглов.

УСТРАИВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫПИВКЕ

- Празднование Старого Нового года на Дону сильно отличалось от того, как его отмечали по всей России, - начал свой рассказ краевед. - В Ростове в 90-е годы XIX века и в начале XX века появилось очень много традиций и обычаев для празднования Старого Нового года.

Виноделы придумывали конкурсы для любителей выпить. А победителю дарили пару десятков ящиков вина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Например, виноделы в те времена придумали конкурс для публики. По словам Юрия Круглова, делали они это и для увеличения популярности своего продукта. На улице Пушкинской вдоль дорожки каждые десять метров виноторговцы ставили стаканчики с разными напитками. И тот, кто больше всех сможет выпить стаканчиков со спиртным без закуски, получал определенное количество ящиков с вином.

- Например, если это был 1831 год, то победителю вручали 31 ящик. И все это происходило в торжественной обстановке, в окружении местных зевак, чтобы праздник был ярким и красивым, - поясняет историк.

ОДАРИВАЛИ ПОРТНЫХ

Тем временем ростовские купцы сходились на городской купеческий бал в Думе. За их эффектное появление на публике отвечали портные. Тот, кто мог изумить остальных жилеткой купца и платьем его жены, получал двойной и даже тройной гонорар.

- Мастера по шитью начинали задумываться о нарядах еще задолго до Старого Нового года. Они продумывали их с ноября месяца, - продолжает собеседник.

Портные могли получить щедрый денежный подарок за лучший костюм для купца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивляли, в основном, узорами на жилетках: вышивали и государственный герб, и герб Ростова, и различные новогодние узоры. За хорошие старания купец давал портному елочку. Но не простую: в три ряда она была завешена банкнотами номиналом в 500 рублей.

- Такую идею с денежной елкой подкинули купцам китайские прачечные на набережной. Там стирали одежду морякам, которые были в Ростове либо проездом, либо работали в порту. И именно они и придумали вешать на дерево купюры, - делится необычным фактом Юрий Круглов.

ДОНСКИЕ ЗАБАВЫ

Если же на Дону был крепкий лед, то донские лихачи пытались перебежать с левого берега на правый. Очень часто полынья обламывалась. Но людям нравилось за этим наблюдать. За безопасность бесстрашных дончан отвечали спасатели с веревками на берегу. В случае чего - они бы подоспели на помощь. Смысл такой: кто быстрее добежит хотя бы до середины реки, тот и победил.

Наградой же за такое бесстрашие был серебряный стаканчик с вином. Со слов историка, у некоторых ростовчан таких стаканчиков со временем скопилось очень много. И они гордились трофеями.

Самые бесстрашные готовы были перебежать замерзший Дон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грузчика порта, к слову, в те времена тоже придумали для себя забаву. Прямо посреди реки на лед они ставили елку. А потом каждый участник должен был дотащить до вечнозеленой красавицы ящики и поставить их друг на дружку. Да так, чтобы эта ящечная конструкция сравнялась с высотой елки. Кто быстрее справится, тот и победит.

Были и вареники с сюрпризами. Но это не такие вареники, как сейчас.

- В те времена это считалось взяткой, - подмигивает историк. - Дело в том, что в вареники хитрые купцы вкладывали драгоценные камни, золотые монеты, кольца и угощали ими чиновников. Так они благодарили их за оказанную в течение года помощь.

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