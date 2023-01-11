Ростовчанина осудили за то, что в его доме, отравившись угарным газом, погибли два квартиранта

Пренебрежение правилами безопасности привело к гибели двух человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове перед Ленинским районным судом предстал местный житель — его обвиняли в том, что сдавал квартирантам опасное жилье с неправильно работающей газовой аппаратурой. Как результат — двое погибших в его доме и уголовное дело. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе судов Ростовской области.

КОЛОНКА ЕСТЬ, А ВЫТЯЖКИ - НЕТ

Как выяснило следствие и установил суд, мужчина сдавал квартиру в качестве индивидуального предпринимателя.

- С целью извлечения прибыли он нарушил закон «О защите прав потребителей», согласно которому потребитель имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья, - отметили в пресс-службе судов.

Однако, услуга по сдаче дома оказалась вовсе не безопасной.

Суд установил, что в середине марта владелец недвижимости предложил в наем домик мужчине, точно зная о нарушениях, которые никакой бы проверки газовой службы не прошли - в помещении нельзя было эксплуатировать газовую водонагревательную колонку.

Арендатор пригласил гостью. И в ночь с 17 на 18 марта, они, набирая ванную, естественно, включили газовую колонку. Только делать это было опасно для жизни: в помещении не было вытяжных вентканалов, окна, естественной вентиляции с вытяжкой — а для безопасности воздухообмен нужно было обеспечить в троекратном объеме.

Квартирант или его гостья просто хотели набрать ванную, а в итоге погибли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тогда угарный газ через все дыры в узлах системы дымоудаления и отверстия на корпусе водогрейки не выводился на улицу, а оставался и накапливался в помещении — это называется опрокидывание тяги, пока его уровень не стал критическим.

ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Квартирант и его гостья ничего не заподозрили, ведь угарный газ душит медленно. Мужчина и женщина просто не проснулись — отравились насмерть.

В отношении владельца дома было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

- Будучи допрошенным в ходе судебного заседания подсудимый вину полностью признал, говорил, что искренне раскаивается, - добавили в ведомстве. - На стадии предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства возместил причиненный потерпевшим ущерб и принес родным извинения.

Суд признал ростовчанина виновным и назначил наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор еще не вступил в законную силу — может быть подана апелляция.

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