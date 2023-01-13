Пенсионерка из Ростовской области за свой счет похоронила незнакомого ей сироту, который погиб в зоне СВО

В Ростовской области, в Донецке, похоронили участника СВО
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростовской области, в Донецке, 70-летняя пенсионерка за свой счет похоронила мужчину, который героически погиб, сражаясь за Родину в зоне СВО. 39-летний Алексей в ноябре отправился на службу. А вскоре его не стало.
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
- Так вышло, что пару лет назад Алексей познакомился с моим сыном. Это произошло даже не здесь, не в Донецке. Та встреча не была связана с СВО. Тогда ведь еще никто не знал, что России придется начать специальную военную операцию, - рассказала Валентина.
Какое-то время мужчины общались и дружили, а потом жизнь развела их.
Но, по всей видимости, сам Алексей навсегда запомнил, как его друг с Дона тепло отзывался о матери и ее сердечности. Сам же он был сиротой, у которого есть только сестра, которая живет под Киевом.
В ноябре мужчина решил отправиться защищать Родину. Тогда он позвонил Валентине.
- Видимо, через сына узнал мой телефон, - говорит женщина.
ПОПРОСИЛ ПОХОРОНИТЬ ПО МУСУЛЬМАНСКИМ ОБЫЧАЯМ
Как показалось пенсионерке, Алексей во время разговора был взволнован. Он сказал, что идет защищать страну и попросил похоронить его по мусульманским обычаям.
- Незадолго до этого Леша принял ислам. Я еще тогда сказала ему, чтобы он даже не думал о смерти, - вспоминает Валентина.
Но мужчина словно предчувствовал гибель.
В конце декабря пенсионерке позвонили с незнакомого номера. Человек на том конце провода сказал, что Алексей погиб.
- А дальше спросил, буду ли я его хоронить или нет. Я не раздумывала, сказала, чтобы везли мне тело. А разве я могла поступить иначе? Ведь на месте Алеши мог оказаться мой ребенок, - продолжает Валентина.
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
За день женщина организовала похороны, и уже на следующий к ее дому приехал катафалк.
- Привезли гроб и передали пакет документов Алексея, – пояснила пенсионерка.
И вот в морозный холодный день на городском кладбище Донецка Ростовской области появилась еще одна могила. В последний путь сироту, отдавшего жизнь за Родину, провожала только Валентина.
- Потом дома с соседями тихо помянули его, - вздыхает она.
К слову, пожелание мужчины она выполнила. Над могилой – полумесяц со звездой, а рядом – венок цвета российского триколора.
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