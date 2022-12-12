«Спасатели глазами читателей»: сапер, разминировавший поля в зоне СВО, обгоняет победителя прошлого конкурса

Сегодня эти спасатели - в лидерах голосования.

Только четвертый день как стартовал конкурс «Спасатели глазами читателей», а в нем уже развернулась нешуточная борьба. Читатели «КП — Ростов-на-Дону» каждый день голосуют за участников, чьи истории их тронули больше всего. Рассказываем, кто в лидерах и чьим болельщикам стоит поднажать.

В первые же часы резко вырвался вперед победитель нашего сентябрьского конкурса «Огнеборец — 2022» начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мясниковскому району Сергей Дорошев — сейчас у него уже почти 900 голосов.

Сергей с детства решил, что хочет быть полезным. Поэтому в 2008 году пришел на службу в пожарной части № 85 на Левобережной улице. Работал судебным экспертом в испытательной лаборатории. Огнеборец всей душой радеет за то, чтобы жилье и рабочие места ростовчан были надежны защищены от пожаров.

- Наша работа заключается не в том, как многие думают, чтобы просто приехать, провести проверку и наказать. Нет, ты объясняешь людям, как правильно все сделать, чтобы не только бумаги были в порядке, но и жители — в безопасности, - говорит Сергей. - Рад, что сейчас все больше обращаются организаций и простых граждан, которые хотят обезопасить свое жилье или коммерческое помещение от пожаров, сделать все по существующим нормам. Не после проверки, а сами.

Но сегодня определился новый лидер соревнования: Сергея стремительно обогнал 26-летний сотрудник спасательной группы по проведению пиротехнических и взрывных работ Донского спасцентра, Ростов-на-Дону Артем Павлов. Свою жизнь с работой МЧС он решил связать жизнь в 17 лет.

Сначала дончанин работал в группе быстрого реагирования спасцентра: выезжал на автокатастрофы, ликвидировал последствия наводнения, разбирал завалы после взрыва газа в многоквартирном доме в Шахтах. Последние четыре года Артем входит в состав спасательной группы по проведению пиротехнических и взрывных работ Донского спасцентра. Мужчина занимается разминированием. Весной ростовчанина откомандировали в ЛНР, где он провел три месяца, обезвредил тысячу боеприпасов и едва не потерял двоих лучших друзей — они подорвались на минах. .

- Один подрыв случился при мне. Мы с Алексеем в тот день работали в одной группе. Я стоял в 50 метрах от него, когда детонировал боеприпас. Леша получил ранение. Я пошел к нему первый, проверяя, есть еще ли спрятанные мины. А за мной – уже ребята с носилками, жгутами и обезболивающими. Леша все время был в сознании. Помню, он еще в шутку сокрушался, что теперь в отпуск не по графику пойдет, , - вспоминает Артем. - К сожалению, в нашей профессии бывают травмы. Надо быть морально к этому готовым.

А мы напоминаем вам, дорогие читатели, что конкурс продлится до 27 декабря. В День спасателя мы подведем итоги. И за оставшиеся две недели вы можете серьезно повлиять на результат голосования. Оставлять голос за одного или нескольких участников можно каждый день - счетчик обновляется раз в сутки.

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