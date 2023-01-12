«Спасатели — глазами читателей»: победитель двух конкурсов ростовской «Комсомолки» раскрыл секрет своей популярности

Огнеборец получил самую мощную поддержку среди коллег и читателей "Комсомолки". Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья
За 15 лет в пожнадзоре Сергей Дорошев заслужил уважение, доверие и голоса наших читателей. Именно он, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Мясниковскому району Ростовской области, стал победителем нашего конкурса «Спасатели — глазами читателей». Это уже вторая его победа в конкурсах ростовской «Комсомолки». И сегодня Сергей пришел в «КП — Ростов-на-Дону» - его наградили дипломом, вручили приз и пригласили на радио.
ДВАЖДЫ ЛИДЕР
Активное голосование за людей, которые придут на выручку в самых экстремальных ситуациях, шло на сайте «КП — Ростов-на-Дону» с 9 по 27 декабря. И с самого начала в голосовании определился явный лидер — Сергей Дорошев. 27 декабря, в День спасателя, мы подсчитали голоса. У победителя их было 4323.
Удивительно, но история повторяется. В сентябре прошлого года по такому же победному сценарию Сергей с большим отрывом голосов стал лучшим в конкурсе «Огнеборец — 2022». Похоже, что это популярность.
- Наверное, да, - делится Сергей. - Читатели смотрят, выбирают, читают, что под фото было написано. Получается, ставят лайки в мою пользу. Но все-таки, думаю, большую роль сыграли родственники, друзья, коллеги, причем и бывшие, и те, кто только планирует связать свою жизнь с МЧС.
Директор Ростовского филиала ИД "Комсомольская правда" Елена Соболева второй раз наградила победителя. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья
Наш герой в небольшой степени, но все же успел прочувствовать на себе популярность.
- Звонил после первого конкурса товарищ. Говорил, услышал на радио, и спрашивал: «Это ты?», а когда проверил — поздравил, - с улыбкой вспоминает спасатель.
ОГНЕБОРЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫ
Сергей работает в государственной противопожарной службе с 2008 года — почти 15 лет. И уверен, что его профессия должны быть популярна.
- Потому что мы первыми идем на помощь. Приходится работать в очень суровых условиях. И имен большинства героев читатели даже не знают, - заметил гость студии. - Каждый выезд на какую-то чрезвычайную ситуацию, на пожар, - он особенный, и требует грамотного подхода в доли секунды.
Победитель будет рад, если для его коллег проведут новые конкурсы.
- Такие конкурсы нужны. Люди должны знать, что из себя представляет наша работа, - уверен Сергей.
А слушателей и читателей «КП — Ростов-на-Дону» Сергей поздравил с наступающими праздниками и напомнил никогда не забывать о пожарной безопасности.
ЧИТАТЕЛИ ГОЛОСУЮТ СЕРДЦЕМ
Директор ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева поздравила победителя и вручила ему приз — билет на день отдыха в парке «Станция Морская» и диплом финалиста.
- Это уже коллекция! - обратилась к дважды победителю Елена Владимировна. - Но это выбор наших читателей, читателей самой народной газеты, которые голосуют сердцем.
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