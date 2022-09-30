В Калмыкии после ДТП с семью погибшими перевозчика и адвоката осудили за попытку дать взятку

Сема пассажиров рейсового автобуса "Махачкала - Санкт-Петербург" погибли. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Жизни семерых погибших, в том числе ребенка, и здоровье девятерых раненых хотели оценить в 300 тысяч рублей. Именно такую взятку владелец автобуса, который попал в смертельное ДТП, передал вместе с адвокатом следователю. Оба за это поплатились.

Подробностями истории с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

ПОГИБЛИ СЕМЕРО, СРЕДИ НИХ - РЕБЕНОК

59-летний житель Дагестана и 48-летний представитель Адвокатской палаты той же республики попались на крупной взятке следствию. Попытка откупиться от справедливого наказания только усугубила положение.

Напомним, 24 октября прошлого года рейсовый автобус «Неоплан-116», ехавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, попал в аварию в Калмыкии. Водитель уснул за рулем. Мгновения хватило, чтобы махина на колесах вильнула и задела по касательной ехавшие навстречу «КамАЗ» и автобус «Хенде» - половина автобуса со стороны водителя оказалась вообще без обшивки.

В результате ДТП погибли шестеро взрослых и двухлетний мальчик, еще девять человек попали в больницу.

С левой части автобуса сорвало металл. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Следователи допросили полсотни свидетелей и потерпевших, были проведены 15 медэкспертиз и три автотехнические. Водитель свою вину признал, и суд приговорил его к четырем годам в колонии-поселении. Но на этом дело не закончилось — к ответу привлекли и других.

ПОДОСЛАЛ АДВОКАТА

Как рассказали следователи, в Яшкульский отдел следкома, где находилось уголовное дело в отношении владельца автобуса - 59-летнего жителя Республики Дагестан, пришел правозащитник одного из обвиняемых.

- Это было 11 декабря прошлого года. Адвокат принес руководителю следственного отдела взятку в 300 тысяч рублей, чтобы тот прекратил уголовное преследование, - рассказали в пресс-службе калмыцкого следкома.

Но не на того нарвались. Начальник не стал держать в тайне то, что его пытались подкупить. Тогда следователи изъяли взятку, проверили банковские выписки обвиняемых - оказалось, крупную сумму действительно снимали, провели очные ставки, прослушали разговоры.

В ходе следствия были опрошены 50 свидетелей. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Собранных доказательств суду хватило, чтобы вынести приговор обоим. Их признали виновными в покушении на дачу взятки в крупном размене и посредничестве в ее передаче, - прокомментировали в СК. - Один отправится в колонию на два года, а другой - на пять. Кроме того, адвокат не сможет работать по профессии два года.

Добавим, приговор в законную силу еще не вступил.

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