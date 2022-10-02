«Как-то раз дочь сказала, что начинает переживать за своих ровесников»: разбираемся в тонкостях неравных браков

Не только жены могут ревновать мужей к молоденьким девушкам, но и наоборот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверняка, каждый из вас слышал строки про любовь, которой все возрасты покорны. Эта фраза из Пушкинского «Онегина» стала настоящим гимном для всех, кто когда-либо сталкивался с так называем неравным браком. Казалось, бы, нет ничего криминального влюбиться в человека гораздо старше или младше себя, ведь каждый выбирает паззл по сердцу. Но с таким мнением согласны далеко не все, и даже в 21 веке общество периодически осуждает «молодоженов», жизнь которых не подходит под общие стандарты и правила.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» попытались разобраться в тонкостях такой щепетильной темы, как «неравные браки». Изучили статистику, обратились к психологу, а также откровенно пообщались с ростовчанкой, которая без прикрас рассказала, почему каждый ее новый муж моложе предыдущего, и что об этом говорят друзья и родственники.

ТВОЙ ЧЕМОДАНЧИК С БЭКГРАУНДОМ

Союзы, в которых мужчина значительно старше своей визави существовали еще задолго до модных понятий о «новой этике» и эйджизме (дискриминация по возрасту - ред.). К тому же преамбулу к пушкинской фразе частенько использовали многие российские режиссеры. Тот же Леонид Луков с «Разными судьбами», или Манкер с его «Молодой женой». И, если подобные неравные браки общество нехотя, но принимало, то вот обратная история до сих пор вызывает бурю эмоций. Многие искренне уверены, что женщина не может быть старше своего мужа, мол как это так, зачем юному перспективному твой чемоданчик с бэкграундом. Да и суровая статистика все про то же.

Так вот по данным аналитической компании Statista, за прошлый декабрь количество российских пар, где женихам от 40 до 44, а невестам от 30 до 34 достигло отметки в 14 тысяч. В то время как браки, в которых дама старше, едва доходят до цифры в 6 тысяч. Также союзов, где девушкам до 29, а джентльменам по 40 с хвостиком всего 5 тысяч, а вот в обратной ситуации количество пар с трудом пробивает порог в две тысячи.

«ХВАТИТ С МЕНЯ МЕНДЕЛЬСОНА!»

Возможно, именно осуждение общества влияет на такие низкие показатели, ведь когда твой муженек намного старше, это сродни гордости, а вот если наоборот, приготовься слушать порцию хейта, - делится мнением ростовчанка Валерия Михайлова (имя изменено - прим. ред). Женщина не понаслышке знает, каково это столкнуться с осуждением общества из-за того, что твоя любовь не подходит под общие стандарты.

Женщина уже зареклась ходить в ЗАГС под марш Мендельсона, но тут объявился ее третий муж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Первый брак случился еще по молодости: парню 19, мне 18, были молодые, горячие и думали, что одной любви достаточно, чтобы создать крепкую семью. Но корабль разбился о тяжкую реальность 90-х, голод, бытовуху, и элементарное недопонимание. После, уже в 22, встретила мужчину на 13 лет старше: поиграли с ни в семейную жизнь годика полтора, но в итоге, так и не дойдя до ЗАГСа, разбежались.

Второй раз официально вышла замуж уже в 25, но не из-за светлого чувства, а потому что спустя два месяца веселых прогулок узнала, что беременна. Ну, да, он был симпатичный, харизматичный, при этом очень нервный, и порой агрессивный. Как только дочери исполнилось девять месяцев, собрала муженьку сумку и попросила уйти.

Интересно, что все эти союзы не длились и больше трех лет. Тогда подумала, нет, ну все, хватит с меня Мендельсона, наигрались. Долгие годы честно держала обещание, пока в моей жизни не появился парень Денис, аж на девять лет младше.

«НЕ ПОДУМАЛА БЫ, ЧТО ЭТОТ НАГЛЫЙ МАЛЬЧИШКА СТАНЕТ МОИМ МУЖЕМ»

- Так уж вышло, что ко мне часто подходили знакомиться молодые мальчики, особенно много их стало почему-то после 30. Помню, тогда так злилась, мол почему вокруг столько достойных претендентов, а пороги обивает сплошная зелень. Ну уж нет, если и будет еще один муж, то точно старше! Но как там говорят:хочешь рассмешить главного, расскажи ему о своих планах, — с улыбкой продолжает собеседница.

– Лет 15 назад преподавала в вузе, а Денис был одним из дипломников. Понятное дело, тогда и предположить не могла, что уже совсем скоро этот наглый голубоглазый мальчик станет моим мужем. Дело было на четвертом курсе: на одном из первых занятий он подсел за парту и откровенно начал подкатывать, причем не церемонясь - сразу на "ты". Мол, представь, ты, я, и твоя дочка, осенью в парке, кружимся под багровыми листьями. Как юная девчушка тут же стала визуализировать, но ему строго ответила: «Мальчик, какие листья? Тебе диплом писать!»

- Но Дениса эти отказы еще больше раззадоривали. Товарищ он был очень напористый, к тому же сначала наврал про возраст. Сказал, что ему 27, а по факту было 24, при том, что мне тогда уже было 35. Под влиянием каких-то гормонов повелась на все это. И вот уже после защиты сделал предложение, а через месяц мы поженились. Правда, коллеги очень сильно удивились такому выбору. Первое время даже отговаривали, мол куда твои глаза смотрят, что ты не видишь, что он балабол? Да и у родственников были сомнения, считали, что сошла с ума, и раз он молодой, то обязательно скоро бросит. А вот его родители приняли новость очень хорошо, ведь считали, что их сыну-обалдую нужна жена постарше, чтобы держала все под контролем. Спустя семь лет все пророчества окружающих сбылись: узнав про любовницу, выставила суженного за дверь.

«ФРЕНДЗОНА» ПРОДОЛЖАЛАСЬ НЕДОЛГО

- Все, окружающие, конечно, были правы, — вспоминает ростовчанка. - Еще будучи в браке с Денисом продолжала преподавать в институте, и вот новоиспеченный дипломник Влад попросился в гости. Решили, что отметим защиту в компании других студентов - чинно-благородно с чашкой чая. И каково же было удивление, когда в день «X» вместо шумной компании студентов на пороге увидела одного лишь Владика, так еще с букетом и десертом собственного производства. Мужа на тот момент дома не было. Ну я ж пригласила парня в гости: сидели, болтали и пили чай, а потом он уехал, и ничего больше, ведь дама я была занятая.

Нынешний муж уверен, что его любимая в любом возрасте и весе будет интересна мужчинам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Спустя два часа домой вернулся Денис, предложила ему попробовать тот самый тирамису, мол смотри, какой мальчик, так готовит хорошо, вот же кому-то муж достанется. В тот момент еще не понимала, что именно мне, — смеется собеседница. - После Влада пригласили преподавать в наш вуз, все чаще стали пересекаться то в деканате, то на лестнице, личными отношениями там и не пахло, ведь относилась к нему только как к коллеге. Но «френдзона» продолжалась недолго. Спустя полгода, где-то в октябре, окончательно рассталась с мужем. Прошло всего три месяца после развода как тут решаю пригласить Влада в гости, опять-таки абсолютно без задней мысли. Ну мы ж выпили, поболтали, и где-то к 12 ночи пошла его провожать на остановку. Там-то в -7 под светом тусклого фонаря произошел судьбоносный поцелуй

ВЗРОСЛЫЕ ПОДРУЖКИ ПОДЛИВАЛИ МАСЛА В ОГОНЬ

По словам женщины, поначалу она очень испугалась, ведь прошлый союз с мужниной намного младше ничем хорошим не закончился, тем более что разница с новым спутником была еще больше, аж 14 лет.

– На второй день после этой романтичной прогулки, позвонила Владу, и сказала, что отношений не будет - было страшно наступать на одни и те же грабли. Спутника эта новость очень расстроила, да и мне стало как-то грустно, так что, подумав еще сутки, решила дать шанс. Ну а что? Живем-то один раз! - подмигивает ростовчанка.

- Правда в нашей паре конфетно-букетный очень быстро перерос в обойно-штукатурочный, потому в тот момент активно занималась ремонтом новой квартиры. Изначально Влад и стройка - это две линии, которые никогда не пересекались. Но он так сильно хотел понравиться, что даже начал смотрел видео с лайфхаками в интернете и тут же бежал применять. За все это время он окончательно покорил мое сердце, и не раз доказал, что было бы огромной ошибкой отказаться от этих отношений. Так, уже через год решили пожениться.

- Родственники благоверного приняли новость о свадьбе очень тепло, а вот мои даже слушать не хотели о таком варианте, включая уже повзрослевшую дочь. Как-то раз она сказала, что начинает переживать за своих ровесников. Взрослые подружки тоже подливали мало в огонь: мол ты с прицепом, и при этом каждый следующий визави моложе предыдущего, и это спустя несколько месяцев после развода. Они часто говорили: "Мы красивые, одинокие, бездетные, и хоть бы кто клюнул!" Наверное, думали, что я ведьма какая.

«ТЕПЕРЬ Я НЕ ЗАГАДЫВАЮ СКОЛЬКО НАМ ОТМЕРЯНО ВМЕСТЕ»

Когда мой Владик уволился из университета, сразу стал подшучивать, что скоро без его присмотра найду себе вариант еще моложе.

– Как-то сказал, что точно уверен: я уникальная женщина и в любом возрасте, весе или социальном статусе одна не останусь. Нет, ну это уж точно последний поход в ЗАГС, тем более что с Владом живем уже восьмой год! - хохочет женщина.

- Несмотря на счастливые отношения, теперь я не загадываю сколько нам отмеряно вместе. Даже если вдруг что-то произойдет, все равно очень благодарна ему за каждый день, что мы были рядом. За эти восемь лет было разное, но я всегда чувствовала опору и поддержку, да и родные, видя его трепетное отношение, полюбили Владика всей душой. Бесспорно, два брака с молодыми парнями вызывают у общества множество вопросов, при этом в ситуации, где старше мужчина, народ не находит ничего удивительно - какие-то двойные стандарты...

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

"При создании семьи не нужно ориентироваться на цифры в паспорте"

- Каждая пара уникальна по-своему, да и на гармоничность союза влияет много факторов, — уверена ростовский психолог Полина Шаповалова. – Разница в возрасте, разумеется, тоже является значимым параметром счастья, но при этом важно понимать, что точно не основополагающим.

- Согласно большому количеству исследований, считается, что самые счастливые и крепкие союзы - это те, в которых разница между партнерами 5-10 лет, и старше в них должен быть мужчина. Браки же между ровесниками, вопреки ожиданиям, увы, не отличаются стабильностью, а самые недолговечные союзы, исходя из этих исследований именно те, где женщина старше.

Но перспективы брака я бы оценивала совершенно по иным параметрам, например, общие интересы и жизненные ценности. По последним вообще складывается картина мира для будущих супругов. В наше время статистика разводов просто зашкаливает, и тут уж явно дело не в возрастной разнице, а в целом, в наступившем кризисе института семьи. На мой взгляд, такая грустная тенденция только усугубляется, поэтому при создании семьи нужно ориентироваться не на цифры в паспорте, а на взаимные искренние чувства, нежность уважение, доверие, и главное - готовность к обязательствам.

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