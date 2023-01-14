Житель Ростовской области из-за чутких соседей рассорился с полицией

Житель Новошахтинска оскорбил сержанта полиции и унизил того перед соседями Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Новошахтинске, 46-летний Евгений (имя изменено – прим. ред.) попал в переплет буквально на ровном месте. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина – житель многоквартирного дома – отмечал с гражданской женой ее день рождения.

ДИСКО НА КУХНЕ

Паре было так весело, что они устроили дискотеку на двоих прямо на кухне: включили музыку погромче, потом еще добавили басов. Вечеринка затянулась до глубокой ночи.

По всей видимости, соседи не разделили такой радости ночью в понедельник. Жильцы дома решили, что не стоит тратить свое время на переговоры с нарушителями порядка, и сразу вызвали полицию.

В первом часу ночи в квартиру к имениннице постучали люди в форме. Дверь открыл кавалер виновницы торжества. Незваные гости не обрадовали шумного хозяина квартиры.

После просьбы выключить музыку мужчина начал конфликтовать с правоохранителями. Особую агрессию у новошахтинца вызвал водитель полицейской машины, старший сержант.

Он обругал его на глазах у напарника и трех соседей, которые сопровождали оперативников.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И МНЕНИЕ ЛИНГВИСТОВ

Позже эксперты в своем лингвистическом заключении напишут, что мужчина в своей лексике применил «грубо-просторечные, табуированные, жаргонные и вульгарные лексемы». Тем самым унизил честь и достоинство представителя власти, да еще и публично, подорвав авторитет сотрудника полиции.

В итоге, по словам заместителя прокурора города Новошахтинска Ирины Поклад, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя органов власти».

Кстати, уже на утро от былой бравады у Евгения ни осталось и следа. Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Судья при оглашении приговора учел положительные характеристики злоумышленника.

- Суд приговорил признать злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и назначить ему наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей, - сообщила Ирина Поклад.

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

К слову, можно сказать, что Евгений еще легко отделался. Адвокат Ваган Бегларян пояснил, что за нарушение тишины полагается административный штраф размером от 500 до 30 тысяч рублей.

По словам эксперта, на федеральном уровне законодательство пока не предусматривает ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, проживающих в жилище. Такой закон закрепляется в каждом регионе отдельно.

- Согласно региональному закону об административных правонарушениях в Ростовской области за нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 до 7.00 следующего дня (в выходные и праздничные нерабочие дни - с 23.00 часов до 8.00 часов следующего дня) предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до 30 тысяч рублей, - прокомментировал Ваган Бегларян.

КАК И КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

При этом, чтобы зафиксировать нарушение, необходимо вызвать полицию. Оперативники должны собрать необходимый материал, в том числе – опросить соседей. И уже после этого материалы проверки надо отнести в административную муниципальную инспекцию своего района. Она рассмотрит ситуацию и назначит наказание.

Если человек нарушает порядок постоянно, пострадавшие от шума соседи могут обратиться в суд с гражданским иском и потребовать компенсации морального вреда.

- Также хочу дополнить, что на федеральном уровне соответствующие поправки были инициированы в кодекс об административных правонарушениях, однако до сегодняшнего дня они не утверждены. Хотя соответствующее законоположение остро требуется в России, поскольку эти отношения на высшем уровне не урегулированы. Жителям приходится постоянно вступать в личные конфликты с соседями, чтобы добиться соблюдения своих прав, - добавил Ваган Бегларян.

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