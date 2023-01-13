В Ростовской области нашли в прицепе тела двух рыбаков

На зимней рыбалке в Ростовской области произошла трагедия Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, выясняют причины и обстоятельства гибели двоих мужчин. Их тела обнаружили в прицепе 12 января. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника издания, трое друзей – мужчины средних лет – решили скоротать время на зимней рыбалке. Для этого выбрали водоем в безлюдном месте. Закинули удочки в машину и отправились на рыбалку. Дело уже шло к ночи, и приятели решили переночевать на берегу водоема, чтобы утром вновь закинуть удочки. Спать легли в автомобильном прицепе, но быстро замерзли.

На следующий день на место вызвали экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела двух мужчин. Еще один нуждался в медицинской помощи.

Поначалу правоохранители решили, что мужчины замерзли. Однако позже появилась и другая версия.

По предварительным данным, один из них ночью включил газовую горелку, чтобы согреться. Поскольку в прицепе практически не было вентиляции, рыбаки отравились угарным газом. Третий выжил, но сильно пострадал. Он и нашел в себе силы позвонить и обратиться за помощью.

По факту случившегося проходит проверка. Выживший участник рыбалки находится в больнице.

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