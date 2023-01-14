«Герой года — 2022»: в честь спасших провалившегося под лед рыбака парней из Шахт могли назвать близнецов

Иван и Вячеслав рассказали, как к ним стали подходить люди на улице, а за их историю голосовала вся страна. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Голосование в последнем конкурсе «КП — Ростов-на-Дону» 2022 года стало, пожалуй, самым жарким. Еще бы: конкурс «Герой года — 2022» - это средоточие самых добрых, самых вдохновляющих историй, которые мы публиковали в течение минувшего года, и именно тех, которые тронули вас больше всего. Тексты и видео об этих людях набрали больше всего просмотров и добрых комментариев.

А когда каждая история близка к сердцу, как не голосовать каждый день? Лидеры менялись стремительно: за них голосовали не только близкие люди и друзья из родного региона, но и вся страна, а у победителей - 10 341 голос! С отрывом более чем в две тысячи голосов от конкурентов победу одержали Вячеслав Скипин и Иван Бондаренко из Шахт. В декабре они спасли провалившегося под лед рыбака, а сами дважды чуть не утонули. Мы, наконец, встретились с народными героями в редакции «Комсомольской правды».

БРОСИЛИСЬ НА ПОМОЩЬ БЕЗ РАЗДУМИЙ

В начале декабря парни даже не думали, что делают доброе дело. Тем более не думали, что о них узнает весь регион и вся страна.

Иван и Вячеслав приехали в Усть-Донецкий район навести порядок на дачном участке. Как вдруг услышали со стороны реки крики. Прибежав на место, поняли, что звали на помощь рыбаки — один из них провалился под лед на противоположном берегу.

Парни без раздумий бросились на помощь. Выломали на берегу ветки метра по три, чтобы подстраховать себя, если сами угодят в ледяную воду, и не зря. Чем ближе подходили к рыбаку, тем тоньше был лед. Вячеслав пополз по пластунски, лед перел лицом треснул, и мужчина оказался под водой. Зимняя одежда в секунду промокла и камнем стала тянуть на дно. Но Ивану удалось вытащить товарища. Сам он пошел в обход и тоже провалился, и теперь его выручал Вячеслав.

Обойдя тонкий лед с другого берега, Иван схватился за дерево, а другой рукой держал Вячеслава, который изо всех сих тянул наверх рыбака.

Парни предотвратили трагедию на реке Северский Донец и спасли рыбака. Фото: Личный архив героя публикации

- Дед тем временем стонет: «Я уже не могу!» У мужика только руки и лицо надо льдом. Уже глаза красные, губы синие. Говорит, уже сил нет держаться, течение затягивает. Кричу ему: «Не отпущу тебя, дед!» - вспоминал Вячеслав на другой день после случившегося.

Парням удалось не дать мужчине уйти под воду с головой, пока не подбежали местные ребята с веревкой. С ее помощью несчастного достали, раздели, растерли, чтобы согреть и передали подоспевшим спасателям, которые доставили пострадавшего медикам.

ПРОСНУЛИСЬ ЗНАМЕНИТЫМИ

Добрые истории тоже умеют становиться вирусными. И скоро парни, можно сказать, стали местными знаменитостями.

- В первые дни, когда в вашем издании появилась статья, убедился, что соцсети работают. В Шахтах заходил в кофейню, еще в другие места, и везде слышал: Вячеслав, Славян, дружище, братишка! - с улыбкой рассказывает гость студии, - Все хотели поздравить. Какое-то время было не по себе. Было приятно.

Жизнь продолжается, но нет-нет, а приходится историю вспоминать: для друзей, которых редко видишь, в командировках.

- Когда начинаешь вспоминать, когда кому-то рассказываешь, погружаешься в то состояние, частично переживаешь те эмоции. Были в бане и поделился с ее хозяином, что взгляд рыбака, который думал, что сейчас утонет, в память врезался, - вспоминает Вячеслав. - Он мне ответил: Слав, если бы все закончилось бы не так успешно, этот взгляд бы остался в вашей жизни навсегда.

Директор Ростовского филиала ИД "Комсомольская правда" Елена Соболева вручила приз и диплом Ивану Бондаренко. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

МАСТЕР-КЛАСС ПО СПАСЕНИЮ

Несмотря на успех, Иван и Вячеслав называют свои ошибки, чтобы их никто не повторял, и признаются, случись такое сегодня, действовали бы иначе.

- Вывод какой, если человек провалился под лед, а ты проходишь мимо, и нужно оказать помощь, однозначно раздевайся, и тогда у тебя будет возможность спасти и себя, и его. Ни в коем случае нельзя лезть в воду в одежде, - предупреждает Вячеслав. - Как бы ни было холодно, шансы твои сводятся к нулю, мокрая одежда камнем тянет на дно. Ну и веревка нужна. Она в каждой машине должна лежать — прицепной трос.

ВСТРЕТЯТСЯ С ДЯДЕЙ ЮРОЙ

В тот самый день, уже вечером, ребята позвонили в больницу справиться о здоровье спасенного. Но с тех пор их не покидает идея встретиться с ним.

- В планах встреча с дядей Юрой есть. Поедем в Усть-Донецкий район на дачный участок поработать и думали к нему заехать, посмотреть на него, поздороваться, - говорит Вячеслав.

Пользуясь случаем, парни передали привет рыбаку Юрию из студии радио «Комсомольская правда — Ростов».

- Юрий, здоровья вам, и будьте бдительны, выходя на лед. Матерые рыбаки привязывают себя веревкой метров в шесть за руку или за пояс и прибивают ко льду, чтобы, провалившись, сами могли себя вытащить. Всех благ вам и вашим близким, чтобы все было хорошо! - пожелали Иван и Вячеслав.

Вячеслав Скипин хочет вместе с другом собираются проведать спасенного. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ

Победителям конкурса спасать людей не впервой. Иван служил в ВДВ и долгие годы посвятил армии.

- Не в первый раз жизнь спасать пришлось. Всегда получалось так, что в нужное время, в нужный час находился в нужном месте, не бросал, не растерялся, - делится немногословный Иван. - Как-то брата двоюродного еще спасал, и других, можно сказать, по мелочи.

Но, когда «Герои года» увидели мощную поддержку людей, действительно почувствовали себя героями.

- В какой-то степени чувствую, - признается Иван. - Раз люди проголосовали, значит, это имеет место быть. Хотя, пока не спросили, даже как-то не задумывался. А раз в голосовании десять тысяч набрали, это даже популярность.

ГОЛОСОВАЛА ВСЯ СТРАНА

Поначалу ребята не были лидерами голосования. Но когда о конкурсе узнал их товарищ, о героях узнала вся страна.

- У меня друг живет в Москве — Александр Садовский родом из Северной Осетии, - рассказывает Вячеслав. - Вот он из с энтузиазмом, даже яростно включился в борьбу и отправлял ссылки в Екатеринбург, на Дальний Восток, В Татарстан, в Северную Осетию, по Москве — устроил турне этой ссылке по всей стране. И говорил людям: «Голосуем, это мои друзья. Я тоже служил в ВДВ. Это мои ребята!» И в большей степени победа в голосовании — его заслуга и его работа.

Каждый день утро у конкурсантов начиналось со скриншотов от Александра с количеством набранных голосов.

- Я хохотал на весь двор. Он шутил по этому поводу, мол до того дойдет, что жена товарища родит двух мальчиков, ей в роддоме дадут телефон, она вам лайк поставит в конкурсе, а детей назовет Ваня и Слава, - смеется Вячеслав. - Александр очень для нас постарался. Большой тебе привет!

У ЧИТАТЕЛЕЙ БЫЛ ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Директор ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева поздравила победителей и вручила им призы — билеты на отдых в парке «Станция Морская» и дипломы финалистов конкурса.

- В жизни всегда есть место подвигу, и вы это подтвердили, - обратилась к победителям Елена Владимировна. - Когда мы запустили конкурс «Герой года», нам было трудно представить, как сложно читателям окажется выбирать. Наши читатели самой народной газеты страны выбрали вас сердцем!

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