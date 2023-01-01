«Герой года - 2022»: кто стал победителем народного голосования среди читателей «КП - Ростов-на-Дону»

За героев голосовали до 31 декабря

2022 год подарил нам десятки, сотни удивительных историй наших земляков, которые вдохновляют своим примером. В последние дни на сайте «КП — Ростов-на-Дону» голосование в конкурсе «Герой года — 2022» шло по-настоящему жарко. Победители сменяли один другого, пока в полночь с 31 декабря на 1 января не определились победители и призеры. Рассказываем, какие истории растрогали вас больше других. Эти истории комментировали, просматривали сотни тысяч раз в социальных сетях. А некоторые стали настолько популярны в Интернете, что получили миллионы просмотров и тысячи добрых пожеланий.

«НЕ ОТПУЩУ ТЕБЯ, ДЕД!»

Наибольшее количество просмотров и голосов набрала история про Ивана и Вячеслава из Шахт, которые спасли рыбака, провалившегося под лед. В Усть-Донецком районе мужчины рисковали своей жизнью, чтобы вызволить его из ледяной ловушки и сами чуть не утонули.

Все случилось на реке Северский Донец. Друзья приехали навести порядок на даче, как вдруг услышали крик рыбаков с берега и бросились сквозь лесок туда. Оказалось, на противоположном берегу речки тонул рыбак.

Мужчины героически помогли выбраться из ледяной ловушки рыбаку. Фото: предоставлено героем истории

Чем ближе парни подходили к горе-рыбаку, тем тоньше был лед. Поползли по-пластунски, а лед перед лицом начал трещать, и тут Вячеслав ушел под воду. Полминуты мужчина тщетно пытался выбраться — тонкий лед под руками ломался, а промокшая одежда тянула на дно. Когда Иван помог ему выбраться, подошел к рыбаку с другой стороны, и тоже провалился. Теперь его вытянул на лед Вячеслав.

Когда все-таки ребятам удалось добраться до тонущего 60-летнего мужчины, Иван схватился за дерево и протянул палку Вячеславу, который за нее держался одной рукой, а другой схватил за шкирку рыбака, который шептал, что уже не в силах держаться. Вячеслав кричал ему: «Не отпущу тебя, дед!»

Тут подоспели местные жители с веревкой, и вместе мужчину вытащили, сняли одежду и растерли. Вскоре прибыли спасатели, которые передали пострадавшего медикам. Парни вечером позвонили в больницу и передали рыбаку привет от Ивана и Вячеслава из Шахт.

САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Второй по популярности стала история Иоанна и Надежды Осяк. Их семья - настоящий пример чистой любви. Дедушка и бабушка за 40 лет вместе несказанно разбогатели - воспитывают 18 детей и 50 внуков. От таких цифр голова может пойти кругом!

Дружная и большая семья! Фото: предоставлено героем публикации

Будущий настоятель Свято-Троицкого храма в Ростове Иоанн Осяк встретил свою Наденьку в 19 лет: говорит, она была скромной, простой и интересной — за это и полюбил. Молодые обвенчались, а поженились через год. В счастливой семье они воспитали 10 девочек и 8 мальчиков. Старшему сыну 38 лет, а младшей дочери – 13. Первенец пошел по стопам отца – настоятеля Свято-Троицкого храма. Сейчас супруги воспитывают 50 внуков – 25 внучек и 25 внучат.

Супруги прошли через множество трудностей рука об руку и сохранили теплые, искренние отношения. Батюшка уверен, что самое главное в воспитании детей – это взаимоотношения их родителей.

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

Третья по популярности история в 2022 году стала судьба Андрея и Алены Курусь. Пара обвенчалась прямо в военном госпитале, куда жених попал, лишившись части ноги в зоне СВО. Супруги были знакомы с техникума: пробежала искра, и ребята поняли, что больше им никто не нужен, и практически каждый день проводили вместе.

Андрей спортсмен, вырос на военных фильмах и с радостью остался в армии после срочной службы. Во время третьего контракта оказался в зоне СВО.

22-летний парень, отвозя на передовую грузы, подорвался на мине. Когда понял, что не может спасти служебный «Урал», а ноги переломаны, — выпал из машины и откатился. Товарищи подобрали его и передали медикам.

Трудности не испугали эту пару. Фото: предоставлено героем публикации

Уже в госпитале парень написал подруге: «Если ты уйдешь — я все пойму». Однако, Алена не собиралась оставлять любимого. Слово за слово — решили сыграть свадьбу прямо на месте. Девушка нашла ЗАГС с выездной регистрацией, поехала и подала заявление. Дату назначили на второе августа. Но 12-го июля в семь вечера жених и невеста узнали, что их распишут уже на следующий день.

Оказалось, помогло руководство госпиталя. И это была первая свадьба в стенах медучреждения за более чем полувековую историю. Сейчас супруги планируют устроить еще одно торжество с близкими и родными.

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