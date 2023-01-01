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Общество1 января 2023 17:14

«Герой года - 2022»: кто стал победителем народного голосования среди читателей «КП - Ростов-на-Дону»

Читатели «КП - Ростов-на-Дону» выбрали самую трогательную историю и героев 2022 года
Лейла МИРИШОВА
За героев голосовали до 31 декабря

За героев голосовали до 31 декабря

2022 год подарил нам десятки, сотни удивительных историй наших земляков, которые вдохновляют своим примером. В последние дни на сайте «КП — Ростов-на-Дону» голосование в конкурсе «Герой года — 2022» шло по-настоящему жарко. Победители сменяли один другого, пока в полночь с 31 декабря на 1 января не определились победители и призеры. Рассказываем, какие истории растрогали вас больше других. Эти истории комментировали, просматривали сотни тысяч раз в социальных сетях. А некоторые стали настолько популярны в Интернете, что получили миллионы просмотров и тысячи добрых пожеланий.

«НЕ ОТПУЩУ ТЕБЯ, ДЕД!»

Наибольшее количество просмотров и голосов набрала история про Ивана и Вячеслава из Шахт, которые спасли рыбака, провалившегося под лед. В Усть-Донецком районе мужчины рисковали своей жизнью, чтобы вызволить его из ледяной ловушки и сами чуть не утонули.

Все случилось на реке Северский Донец. Друзья приехали навести порядок на даче, как вдруг услышали крик рыбаков с берега и бросились сквозь лесок туда. Оказалось, на противоположном берегу речки тонул рыбак.

Мужчины героически помогли выбраться из ледяной ловушки рыбаку. Фото: предоставлено героем истории

Мужчины героически помогли выбраться из ледяной ловушки рыбаку. Фото: предоставлено героем истории

Чем ближе парни подходили к горе-рыбаку, тем тоньше был лед. Поползли по-пластунски, а лед перед лицом начал трещать, и тут Вячеслав ушел под воду. Полминуты мужчина тщетно пытался выбраться — тонкий лед под руками ломался, а промокшая одежда тянула на дно. Когда Иван помог ему выбраться, подошел к рыбаку с другой стороны, и тоже провалился. Теперь его вытянул на лед Вячеслав.

Когда все-таки ребятам удалось добраться до тонущего 60-летнего мужчины, Иван схватился за дерево и протянул палку Вячеславу, который за нее держался одной рукой, а другой схватил за шкирку рыбака, который шептал, что уже не в силах держаться. Вячеслав кричал ему: «Не отпущу тебя, дед!»

Тут подоспели местные жители с веревкой, и вместе мужчину вытащили, сняли одежду и растерли. Вскоре прибыли спасатели, которые передали пострадавшего медикам. Парни вечером позвонили в больницу и передали рыбаку привет от Ивана и Вячеслава из Шахт.

САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Второй по популярности стала история Иоанна и Надежды Осяк. Их семья - настоящий пример чистой любви. Дедушка и бабушка за 40 лет вместе несказанно разбогатели - воспитывают 18 детей и 50 внуков. От таких цифр голова может пойти кругом!

Дружная и большая семья! Фото: предоставлено героем публикации

Дружная и большая семья! Фото: предоставлено героем публикации

Будущий настоятель Свято-Троицкого храма в Ростове Иоанн Осяк встретил свою Наденьку в 19 лет: говорит, она была скромной, простой и интересной — за это и полюбил. Молодые обвенчались, а поженились через год. В счастливой семье они воспитали 10 девочек и 8 мальчиков. Старшему сыну 38 лет, а младшей дочери – 13. Первенец пошел по стопам отца – настоятеля Свято-Троицкого храма. Сейчас супруги воспитывают 50 внуков – 25 внучек и 25 внучат.

Супруги прошли через множество трудностей рука об руку и сохранили теплые, искренние отношения. Батюшка уверен, что самое главное в воспитании детей – это взаимоотношения их родителей.

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

Третья по популярности история в 2022 году стала судьба Андрея и Алены Курусь. Пара обвенчалась прямо в военном госпитале, куда жених попал, лишившись части ноги в зоне СВО. Супруги были знакомы с техникума: пробежала искра, и ребята поняли, что больше им никто не нужен, и практически каждый день проводили вместе.

Андрей спортсмен, вырос на военных фильмах и с радостью остался в армии после срочной службы. Во время третьего контракта оказался в зоне СВО.

22-летний парень, отвозя на передовую грузы, подорвался на мине. Когда понял, что не может спасти служебный «Урал», а ноги переломаны, — выпал из машины и откатился. Товарищи подобрали его и передали медикам.

Трудности не испугали эту пару. Фото: предоставлено героем публикации

Трудности не испугали эту пару. Фото: предоставлено героем публикации

Уже в госпитале парень написал подруге: «Если ты уйдешь — я все пойму». Однако, Алена не собиралась оставлять любимого. Слово за слово — решили сыграть свадьбу прямо на месте. Девушка нашла ЗАГС с выездной регистрацией, поехала и подала заявление. Дату назначили на второе августа. Но 12-го июля в семь вечера жених и невеста узнали, что их распишут уже на следующий день.

Оказалось, помогло руководство госпиталя. И это была первая свадьба в стенах медучреждения за более чем полувековую историю. Сейчас супруги планируют устроить еще одно торжество с близкими и родными.

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