В Ростове трое парней обманули, избили и ограбили ветерана МВД

Когда мужчину доставили домой, плату затребовали слишком высокую. Фото: Андрей КАРА

Количество новостей о жестоких нападениях на людей — грабежах и даже убийствах — сделали нас осторожнее. Порой страшно ответить на улице человеку, который просто хочет что-то спросить. Но дончане стараются верить в добрые намерения людей. К сожалению, это может выйти боком даже опытным правоохранителям. Так, доверившись двум приличным на вид парням, пострадал ветеран МВД в Мясниковском районе. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в районном суде.

ТРОЕ НА ОДНОГО

Дело было еще в ноябре минувшего года. Согласно материалам уголовного дела, которое слушается в Мясниковском районном суде, трое мужчин около десяти вечера ехали по улице Береговой в Ростове и предложили одинокому человеку — тому самому ветерану МВД - подвезти его домой, в Мясниковский район.

Однако, поездка закончилась неожиданно. Прибыв на место, водитель мог получить деньги за оказанную услугу и уехать со своими попутчиками, а пассажир бы ушел восвояси. Но, троица позарилась на имущество мужчины.

Один из парней стал требовать у пассажира выдать все ценности, которые были при нем. Бывший полицейский ничего отдавать не собирался, и тогда двое мужчин, личность одного из которых до сих пор не известна следствию и суду, напали на него: выйдя из машины, избивали руками и ногами. Полученные пострадавшим травмы медики позже квалифицируют как легкий вред здоровью.

В это время третий из агрессивной компании отогнал автомобиль в лесополосу и ждал в машине, чтобы, когда понадобится, быстро увезти товарищей с места преступления.

Нападавшие отняли у своей жертвы пенсионное удостоверение сотрудника МВД, банковскую карту, наличные, часы и мобильный телефон — в общей сложности забрали имущество на сумму более 200 тысяч рублей. И распорядились похищенным по своему усмотрению.

Поймать удалось пока двоих из трех соучастников, они находятся под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РАСПЛАТИЛСЯ ПОХИЩЕННОЙ КАРТОЙ

В ту же ночь один из нападавших воспользовался похищенной банковской карточкой и несколько раз ей расплачивался — покупки обошлись немногим дороже пяти тысяч рублей.

Такая небрежность нарушителей позволила правоохранительным органам быстро их вычислить, найти и задержать. Правда, попались только двое из них. Третьего найти не удалось, и личность его соучастники не раскрывают.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье «Разбой», а в отношении одного из них возбуждено дело по подозрению в краже с банковского счета.

Оба мужчины сейчас находятся под стражей

В ночь с 13 на 14 ноября 2021 года Рустамов воспользовался похищенной банковской картой потерпевшего и неоднократно осуществил покупки на общую сумму свыше 5 тысяч рублей, совершив действия, подлежащие квалификации по п.«г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

- Подсудимым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в Мясниковском районном суде.

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