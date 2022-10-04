В Ростове девушка с редким заболеванием выиграла конкурс красоты

Яна Кулькова выиграла первую в жизни корону на конкурсе красоты. Фото: Екатерина Калашникова

Ростовчанке Яне Кульковой 25 лет, и все эти годы она живет с редким и опасным заболеванием - спинально-мышечной атрофией.

МОЖЕТ УБИТЬ ДАЖЕ ПРОСТУДА

Девушка не ходит, а любое простудное заболевание может обернуться для нее катастрофой. После перенесенной около четырех лет назад пневмонии она несколько месяцев не могла нормально даже дышать.

Несмотря на это, Яна не ставит на себе крест и живет полной и яркой жизнью.

- Сейчас все в порядке, я получаю жизненно важный препарат, который принимаю каждый день. А еще сменила квартиру. Теперь живу в комфортном районе, в доме, где есть и пандусы и большой лифт. Кстати, продолжила обучение вокалу, - рассказывает она корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

А недавно девушка получила новый опыт. Она стала участницей конкурса красоты Miss Shine of Russia и ушла оттуда с короной.

Жюри было непросто выбрать победительниц номинаций. Фото: Екатерина Калашникова

БИТВА КРАСАВИЦ

Как рассказала организатор мероприятия, модель Ксения Усолкина, конкурс нестандартной красоты проходит в Ростове уже четвертый раз.

Изюминка этой битвы красавиц в том, что выйти на подиум может любая женщина вне зависимости от возраста, веса и состояния здоровья.

- Конкурс Miss Shine of Russia о том, что у красоты нет ограничений. Каждый человек прекрасен. И красота – понятие относительное. В этом году в финал вышли 12 человек, самой молодой участнице 25 лет, а самой взрослой 63 года, - прокомментировала Ксения Усолкина.

Девушка выбрала смелый образ для участия в конкурсе. Фото: Екатерина Калашникова

ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ – В ОБРЕЗ

В этом году для финалисток было четыре номинации. Одна из них – «Миледи» – для участниц с ограниченными возможностями здоровья. И Яна Кулькова стала победительницей в этой номинации, получив свою первую в жизни корону.

По словам девушки, времени на подготовку у нее было совсем немного – всего две недели.

И подготовку к нему девушка начала с платья.

- Концертных костюмов у меня много, но я понимала, что для такого мероприятия они не подойдут. Поэтому придумала фасон платья и нашла мастерицу, которая согласилась сшить его. И вот, в назначенный день, она приехала ко мне и сняла замеры. А дальше начались приключения, - говорит Яна.

Мастерица только кормила девушку завтраками, и, как считает Яна, шить ей платье не собиралась.

- Я попросила вернуть деньги – восемь тысяч рублей, - продолжает ростовчанка.

На что швея обвинила ее в эгоизме и сказала, что она – многодетная мама, а участница конкурса красоты не хочет войти в ее положение.

Конкурс красоты прошел в праздничной атмосфере. Фото: Екатерина Калашникова

ПЛАТЬЕ МЕЧТЫ

- Времени до конкурса оставалось все меньше, деньги мне никто не спешил возвращать, и я, уже отчаявшись, пригрозила полицией. Только после этого мастер перевела мне семь с половиной тысяч, 500 рублей оставила себе, сославшись на траты на такси, - делится девушка.

К счастью, почти в последний момент Яна нашла женщину, которая все-таки сшила платье мечты.

- Так что на конкурсе я выступала в корсетном черном платье с открытыми плечами. Менять наряды к каждому выходу у меня не было физической возможности. Но в творческом номере, в котором я выступала с вокалом, я надела белое худи и кроссовки. Такой образ полностью перекликался со словами песни, - говорит Яна.

Теперь Яна - обладательница такой короны. Фото: Екатерина Калашникова

«ОСТАВАЙСЯ СИЛЬНОЙ»

Яна признается, что эмоции захлестнули ее, когда члены жюри назвали ее имя в качестве победительницы в номинации «Миледи».

- Теперь у меня есть изящная корона, инкрустированная красными камнями, а еще – желание и дальше пробовать свои силы в этой нише, - говорит девушка. – Кстати, недавно набила две татуировки, которые для меня очень важны. Я пообещала себе, что сделаю их тогда, когда справлюсь с трудностями. И вот этот момент настал. И теперь на ключице у меня фраза «Оставайся сильной».

Ну а титул королевы конкурса достался 33-летней маме двоих дочерей Евгении Ульяновой из Батайска.

- И в следующем году в ОАЭ она будет представлять Россию, - добавила Ксения Усолкина.

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